ERA-NET-Bioenergy: Europäische Forschungsprojekte einreichen!

14. Aufruf „Entwicklung und Verbesserung von Biomasseumwandlungstechnologien zur Bereitstellung von Wärme für industrielle Prozesse “ gestartet.

Mit der aktuellen Bekanntmachung „Development and improvement of biomass conversion technologies for the provisioning of heat for industrial processes “ lädt ERA-NET Bioenergy Unternehmen und Forschungseinrichtungen aus dem Bereich Bioenergie ein, länderübergreifende Projektvorschläge einzureichen. Gefördert werden Forschungsvorhaben, die die Dekarbonisierung der Industrie unterstützen und auf eine nachhaltige Bereitstellung von Bioenergie für Industriewärme zielen.

Projektträger und Ministerien aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Polen stellen für diesen Aufruf insgesamt circa 2,5 Millionen Euro zur Verfügung. Deutschland unterstützt den Call mit insgesamt bis zu 500.000 Euro durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über den Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR).

Im Fokus der aktuellen Bekanntmachung stehen marktrelevante Forschungs- und Entwicklungsvorhaben, die durch die internationale Zusammenarbeit einen klaren Mehrwert aufweisen, deutlich über den Stand der Technik im jeweiligen Gebiet hinausgehen und eine kurzfristige Marktwirkung erwarten lassen.

Details des Aufrufs/Spezielle Hinweise für Antragsteller aus Deutschland

Um die Förderfähigkeit deutscher Vorhaben aus Mitteln des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ des BMEL im Vorfeld prüfen zu können, werden deutsche Antragsteller aufgefordert, eine Kurzzusammenfassung der Ziele und Inhalte des geplanten Verbundprojekts sowie der Arbeitsinhalte der deutschen Partner bis zum 11. Januar 2021 an die FNR zu senden. Deadline für die Einreichung der pre-proposals ist der 26. Januar 2021, 13:00 Uhr.

Als Ansprechpartner für deutsche Interessenten stehen:

Christian Weiser, c.weiser@fnr.de, +49 3843 6930-252

Boris Vashev, b.vashev@fnr.de, +49 3843 6930-162 (Fragen zur internationalen Zusammenarbeit)

zur Verfügung.

Quelle: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR)