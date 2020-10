Lindner verstärkt mit neuem Standort in Singapur seine Präsenz in Asien

Seit über 20 Jahren ist das Unternehmen Lindner bereits am asiatischen Markt vertreten. Besonders in den letzten Jahren ist in der bevölkerungsreichsten Region der Welt ein immer stärkeres Bewusstsein für den schonenden Umgang mit Ressourcen und vor allem der Verwertung von Reststoffen entstanden. Mittlerweile ist der asiatisch-pazifische Wirtschaftsraum zu einem der größten Wachstumsmärkte der Abfallwirtschaftsbranche geworden.

Nun verstärkt Lindner Recyclingtech, einer der weltweit führenden Anbieter von Zerkleinerungstechnologie und Systemlösungen für das Recycling, mit einer neuen Niederlassung in Singapur seine Präsenz in der Region und erweitert damit sein internationales Service- und Vertriebsnetzwerk.

„Wir haben jetzt schon sehr starke Partner, mit denen wir zahlreiche Projekte in Ländern wie China, Japan, Korea, Thailand, Malaysia sowie den Philippinen und auch Australien realisiert haben. Mit dem neuen Service- und Vertriebshub in Singapur haben wir nun eine Anlaufstelle für Partner und Kunden geschaffen, um besser auf individuelle lokale Bedürfnisse einzugehen und auch über Zeitzonen hinweg schnell reagieren zu können“, führt Gerhard Gamper, Vertriebsleiter bei Lindner Asia-Pacific, aus.

Neben Ansprechpartnern für Vertrieb, Logistik und Verschleißteilversorgung sind vor allem hochqualifizierte Servicetechniker, die direkt am Lindner-Stammsitz ausgebildet wurden, vor Ort. Zusätzlich zu den regionalen Vorteilen steigert die neue Dependance gemeinsam mit der Niederlassung in den USA und dem Stammsitz in Europa die internationale Erreichbarkeit des Support-Teams enorm. „Wir stellen sehr hohe Qualitätsansprüche an unsere Maschinen und im Besonderen an unsere Dienstleistungen weltweit. Deshalb freut es mich sehr, dass wir mit Lindner Asia-Pacific nun den Kreis schließen und ganz gemäß unserer Service-Strategie in Zukunft noch näher am Kunden agieren können“, fasst Gamper zusammen.

Quelle: Lindner-Recyclingtech GmbH