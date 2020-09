Aktionswochen zur Biotonne vom 14. September bis 2. Oktober 2020

Aufruf: 100 Prozent Bioabfälle in die Biotonne, 100 Prozent Restmüll in die Restmülltonne.

In Deutschland werden seit Jahren große Mengen an Abfällen für das Recycling getrennt sortiert, mit dem erfreulichen Ergebnis, dass es heute halb so viel Restabfall gibt wie vor 35 Jahren. Was bei Glas, Papier oder Plastik gut funktioniert, ist bei kompostierbaren Küchen- und Nahrungsabfällen noch deutlich verbesserungsfähig. Bei der jüngsten Veröffentlichung der Analyse von Siedlungsrestabfällen in Deutschland zeigte sich augenfällig, dass immer noch knapp 40 Prozent des Restmülls aus Bioabfall besteht (gemeinsame Pressemitteilung des BMU und UBA vom 28.07.2020). Diese organischen Rohstoffe sind jedoch für die Restmülltonne viel zu kostbar, weil sie sich vollständig zu Kompost und Biogas recyceln lassen“.

Deshalb veranstaltet das Netzwerk „Aktion Biotonne Deutschland“ die bundesweiten Aktionswochen vom 14. September bis 2. Oktober und ruft dazu auf: „Schenkt der Biotonne in den Aktionswochen mehr Aufmerksamkeit! Denn wenn alle Haushalte in Deutschland pro Woche zusätzlich zwei Kilo kompostierbare Küchenabfälle getrennt sammeln, sind das wöchentlich knapp 100.000 Tonnen Rohstoffe zur Erzeugung von erneuerbarer Energie und Kompost für die Landwirtschaft“. Wer unsicher ist, welche Abfälle in die Biotonne dürfen und nicht, erfährt dies unter www.aktion-biotonne-deutschland.de. Dort findet man auch die Kontaktadressen zur Biotonne in vielen Städten und Gemeinden. Die Aktion Biotonne Deutschland ist ein Netzwerk, das unterstützt wird von rund 150 Landkreisen, Städten und Abfallwirtschaftsbetrieben sowie dem Bundesumweltministerium, Umweltbundesamt, NABU, VKU, BDE, Fachverband Biogas, VHE, VHE-Nord, der BGK, #wirfuerbio sowie dem Handelsverband Deutschland HDE und den Handelsketten REWE und Edeka.

Wer den Wandel in seinem alltäglichen Abfallverhalten wirklich ernst meint, kann zudem auf www.aktion-biotonne-deutschland.de das Online-Versprechen abgeben: „Auch ich werfe meine Bioabfälle in die Biotonne – für mehr Klima- und Umweltschutz“ und gleichzeitig an einem Gewinnspiel teilnehmen.

Quelle: Projektbüro Aktion Biotonne Deutschland c/o .lichtl Ethics & Brands GmbH