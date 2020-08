Remondis erwirbt Brantner Deutschland GmbH in Jessen/Sachsen-Anhalt

Rückwirkend zum 1. Januar 2020 hat die Remondis GmbH & Co. KG (Region Ost) die Brantner Deutschland GmbH übernommen. Der Erwerb umfasst die Übernahme des Hauptlogistikstandortes in Jessen (Sachsen-Anhalt) ebenso wie den unweit gelegenen Wertstoffhof in Herzberg, die Kompostierungsanlage in Jessen (OT Klossa) sowie den zugehörigen Fuhrpark.

Das 1991 in Jessen gegründete Unternehmen ist ein Recyclingdienstleister für gewerbliche, industrielle, kommunale und private Kunden und bereits seit 2012 als Subunternehmen für die Remondis KG BS Klieken im Landkreis Wittenberg tätig. In diesem Rahmen sammelt Brantner Deutschland etwa die Hälfte der anfallenden Haushaltsabfälle, darunter Restmüll, Bio- und Papierabfälle sowie Sperrmüll. Zudem zählen der Betrieb des Wertstoffhofs und der Kompostierungsanlage zu Brantners vertraglich vereinbarten Leistungen.

Grund für die Übernahme seitens Brantner Deutschland ist die Absicht ihrer Gesellschafter, der Brantner Environment Group GmbH, sich aus dem deutschen Markt zurückzuziehen. Das Unternehmen beabsichtigt stattdessen den Ausbau am österreichischen und osteuropäischen Markt.

Quelle: Remondis