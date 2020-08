pro-K: Verbraucher setzen in der Corona-Krise auf Mehrweg

Die Nachfrage nach Getränke-Mehrwegkästen ist im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um über 20% gestiegen. Die verstärkte Lagerhaltung der Konsumenten in der Corona-Krise führte zu einer stärkeren Nachfrage nach Mehrwegkästen für alkoholfreie Getränke wie Mineralwasser oder Limonaden.

In der Corona-Krise setzen viele Konsumenten ihr Vertrauen in alkoholfreie Getränke wie Mineralwasser und Limonaden in umweltfreundlichen Mehrwegverpackungen. Dies zeigen die aktuellen Nachfragewerte des ersten Halbjahres 2020, insbesondere in den Monaten März, April und Mai, auf. Die verstärkte Lagerhaltung in der Krise führt zu einer stärkeren Bindung von Leergut und dadurch bedingt auch zu Sondereffekten bei der Nachfrage von Flaschenkästen durch die Getränkeindustrie.

Frank Reininghaus, Vertriebsleiter der Schoeller Allibert GmbH und Vorsitzender der Fachgruppe Flaschenkästen im pro-K Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e.V. betont: „Mit unseren Mehrweggetränkekästen leisten wir wichtigen einen Beitrag, um die Getränkeversorgung der Bevölkerung auch in Krisenzeiten sicherzustellen.“

Die Mehrweggetränkekiste ist ein seit Jahrzehnten erprobtes Beispiel, wie es möglich ist, ganz ohne Wegwerfverpackungen auszukommen. Ein Mehrwegkasten ist durchschnittlich 15 Jahre im Einsatz, bevor dieser aussortiert und in Kunststoff-Mühlen eingemahlen wird. Dieses Mahlgut kann dann beim Kastenhersteller wieder zu neuen Getränkekisten verarbeitet werden. So speist sich der Getränkekasten immer wieder aus sich selbst und ist damit ein gutes Beispiel für einen gelungenen Kreislauf und eine ressourcenschonende Verpackung.

Quelle: pro-K Industrieverband Halbzeuge und Konsumprodukte aus Kunststoff e.V.