Curt Ebert Siebtechnik feiert hundertjähriges Jubiläum

Im Oktober 1920 begann die Unternehmenstradition von Curt Ebert in Dortmund, zunächst als Handelsgesellschaft für Industriesiebe für Bauindustrie und Kohlengruben. Aufgrund des steigenden Bedarfs wurde jedoch schon wenige Jahre später die Eigenproduktion aufgenommen.

Im Laufe der hundertjährigen Geschichte hat sich das Unternehmen aus dem Ruhrgebiet zu einem international anerkannten Spezialisten für Siebtechnik entwickelt. Ein hoher qualitativer Anspruch, ein konsequenter Servicegedanke und der stets innovative Geist waren von jeher Garanten für den Erfolg und tief in der DNA des Unternehmens verankert. So wurde im Hause Curt Ebert zum Beispiel die Varia Harfe entwickelt – ein Sieb, dessen Öffnungen durch unterschiedliche Schwingungsweiten der Drähte stets frei bleiben.

Curt Ebert Qualitätssiebe kommen heute in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz: Neben klassischen Anwendungen im Bergbau und der Steine & Erden Industrie ebenso in der Nahrungs- und Futtermittelindustrie wie beim Recycling von Industrieabfällen. Das aktuelle Leistungsportfolio umfasst Harfensiebe, Langdrahtmasche, Runddrahtmasche sowie Tragnetze und speziell auf Kundenwunsch zugeschnittene Gewebe.

Lokal verwurzelt, in der Welt zu Hause

Seit Bestehen des Unternehmens produziert Curt Ebert in Dortmund, der Siebtechnikbereich zog jedoch mit der Integration in die Dorstener Drahtwerke Gruppe im Jahr 2008 aus der Westfälischen Straße in die Gebäude einer ehemaligen Kartbahn in Dortmund-Körne. Synergien mit der international operierenden Firmengruppe fördern heute moderne technische Produktentwicklungen und internationale Lieferstandards und machen Curt Ebert Siebtechnik zu einem echten globalen Player in der Siebindustrie.

Wie bereits seit 100 Jahren wird auch in Zukunft die enge Zusammenarbeit zwischen Curt Ebert und Siebmaschinenherstellern ein wichtiger Grundpfeiler für die erfolgreiche Weiterentwicklung der Firma sein. Eine der Kernkompetenzen des Unternehmens ist der umfassende, schnelle Lieferservice, der stets eine branchenübergreifende, zuverlässige Versorgung gewährleistet. Diese Qualitäten gilt es nun, über die nächsten 100 Jahre zu pflegen und an die kommenden Kundenforderungen anzupassen.

Quelle: Curt Ebert Siebtechnik