Webinar: Backkreislauf – Basischemikalien und Kohle aus Altbackwaren

Im kostenfreien Fraunhofer WKI-Webinar, am 14. Juli 2020, von 15:00 bis 16:00 Uhr, geht es um die stoffliche Verwertung regional verfügbarer Altbackwaren.

In Deutschland fallen jährlich bis zu 100.000 Tonnen Altbackwaren an, die hauptsächlich energetisch genutzt werden, da sie für den Verzehr oder als Futtermittel nicht geeignet sind. In Zusammenarbeit mit der Universität Hohenheim wird am Fraunhofer WKI ein Verfahren für die stoffliche Verwertung regional verfügbarer Altbackwaren entwickelt.

Ziel des Forschungsprojekts ist die Gewinnung von Hydroxymethylfurfural (HMF) – einer vielversprechenden Bio-Basischemikalie (Plattformchemikalie). Aus HMF lässt sich Furandicarbonsäure (FDCA) gewinnen, die Ausgangsstoff für den Bio-Kunststoff Polyethylenfuranoat (PEF) ist. Aus PEF können zum Beispiel Mehrwegflaschen hergestellt werden, die eine nachhaltige Alternative zu den bisher üblichen PET-Flaschen sind.

Die im Umwandlungsprozess als Nebenprodukt anfallende Kohle kann als Bio-Brennstoff oder Bodendünger genutzt werden und macht die stoffliche Verwertung von Altbackwaren zusätzlich attraktiv.

In diesem Webinar wird die Schlüsselrolle, die HMF für die Herstellung von Bio-Kunststoffen und beim Aufbau einer biobasierten Wirtschaft spielt, eingehend dargestellt.

Weitere Informationen und Anmeldung

Quelle: Fraunhofer WKI