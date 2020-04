Deiss entwickelt Lösung für die sichere Entsorgung infektiöser Abfälle

Die Emil Deiss KG, Mitglied der Sund Group, hat für einen neu entwickelten Abfallsack zur Entsorgung von Sars-CoV-2 kontaminierten medizinischen Abfällen die amtliche Zulassung der Bundesanstalt für Materialprüfung (BAM) erhalten. Die Produktion begann vor Ostern, die ersten Chargen können jetzt ausgeliefert werden.

Die Emil Deiss KG ist ein Marktführer im Bereich Abfallsäcke und Müllbeutel für den gewerblichen und industriellen Bedarf. Das Unternehmen stellt sich mit mehr als 5.000 verschiedenen Artikeln als starker Partner zahlreicher Branchen dar, „und kann schnell reagieren, wenn es darauf ankommt“, wie Geschäftsführer Clemens Eichler betont: „Die sichere und einfache Entsorgung von potenziell Covid-19 kontaminiertem Material ist gerade jetzt ein Thema von höchster Wichtigkeit. Die Menge kontaminierter Abfälle nimmt jeden Tag zu und deren ordnungsgemäße Entsorgung ist entscheidend für den vorbeugenden Gesundheitsschutz. Darum sind wir sehr stolz, dass Deiss als erstes Unternehmen Abfallsäcke entsprechend der neuen BAM-Allgemeinverfügung produziert und in ausreichenden Mengen zur Verfügung stellen kann.“

Für die Zulassung muss Deiss zahlreiche Tests und Kontrollen nachweisen: Alle vier Stunden gehen Muster aus der laufenden Produktion zur Qualitätssicherung und werden dort auf Zugfestigkeit und Stabilität überprüft, versichert das Unternehmen. Der hohe Aufwand sei aber notwendig, um ein absolut sicheres und zuverlässiges Produkt anbieten zu können, das den strengen Vorschriften für den Gefahrguttransport entspricht.

Bisher wurden Abfälle, die mit dem Corona-Virus kontaminiert sein könnten, von den Entsorgern nur in kleinen Gebinden abgenommen, sagt Deiss: „Diese wurden in speziellen Gefahrgutcontainern zu einer Müllverbrennungsanlage transportiert, um sie dort sicher zu vernichten. Diese Vorgaben haben vor allem Kliniken schon zu Beginn der Corona-Krise oft Schwierigkeiten bereitet, da es zu Engpässen in der Entsorgung gekommen ist. Dank dem schnellen Handeln der Emil Deiss KG kann die neue BAM-Verordnung sofort umgesetzt werden. Kontaminierte Abfälle können so einfacher und schneller entsorgt werden, ohne Kompromisse bei der Sicherheit einzugehen.“

Quelle: Emil Deiss GmbH & Co. KG