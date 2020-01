ProGress III: Stellungnahme der DGAW zum Referentenentwurf

Fortschreibung des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms. Ein erfolgreiches Ressourceneffizienzprogramm muss aus Sicht der DGAW festlegen, dass geeignete Recyclingrohstoffe Vorrang vor vergleichbaren Primärrohstoffen haben.

Die DGAW begrüßt das im Referentenentwurf zum Ausdruck gebrachte Ziel, mit endlichen Ressourcen sparsam und effizient umzugehen, um so die Umwelt zu entlasten und die natürlichen Grundlagen von Wirtschaft und Gesellschaft für kommende Generationen zu sichern, den Wirtschaftsstandort Deutschland in seiner Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Menschen zu verbessern. Besonders die Förderung des Einsatzes von Rezyklaten stellt einen notwendigen Ansatz für die Kreislaufwirtschaft dar.

Eine Voraussetzung dafür ist die Getrennthaltung von Abfällen am Anfallort, wie sie bereits in den einschlägigen Gesetzen verankert ist. Dies allein reicht jedoch nicht aus. Vielmehr muss die Verwendung der gewonnenen Rezyklate gefördert werden. Die DGAW sieht es in diesem Zusammenhang folgende Erfordernisse:

Entwicklung von Kriterien zum Ende der Abfalleigenschaft

Finalisierung der Ersatzbaustoffverordnung, um den Einsatz von RC-Baustoffen voranzubringen

Förderung des Kunststoffrezyklat-Einsatzes durch Information über

Verwendungsoptionen

Anerkennung des Chemischen Recyclings von Kunststoffen als Alternative zu mechanischen Aufbereitungsverfahren

Verbindliche Regelung von Substitutionsquoten

Besserstellung von Rezyklaten gegenüber Primärrohstoffen

Formulierung von konkreten Qualitätsanforderungen auf nationaler und gegebenenfalls europäischer Ebene

Berichtspflicht der Bundesregierung über den Umfang des Einsatzes von Rezyklaten

Quelle: DGAW e.V.