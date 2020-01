Rund 286.100 Tonnen Klärschlamm im Jahr 2018 in Bayern entsorgt

Gut 79 Prozent der Klärschlammmengen wurden thermisch entsorgt, knapp 21 Prozent gingen in die stoffliche Verwertung.

Wie das Bayerische Landesamt für Statistik mitteilt, wurden im Jahr 2018 von den öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen in Bayern gut 286.100 Tonnen Trockenmasse Klärschlamm entsorgt. In die mit steigender Tendenz genutzte thermische Entsorgung gingen mit knapp 226.800 Tonnen 79,3 Prozent der Gesamtmenge. Die stoffliche Verwertung ist mit rund 59.000 Tonnen beziehungsweise einem Anteil von 20,6 Prozent weiterhin rückläufig.

Im Jahr 2018 belief sich bei den knapp 2.400 im Rahmen der amtlichen Statistik erfassten öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen mit biologischer Behandlungsstufe in Bayern die Gesamtmenge des angefallenen Klärschlammes auf gut 286.100 Tonnen Trockenmasse. Wie das Bayerische Landesamt für Statistik weiter mitteilt, ist dies im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg um 2,8 Prozent. Knapp 226.800 Tonnen Trockenmasse (79,3 Prozent) gingen in die thermische Entsorgung, darunter knapp 90 300 Tonnen in die Monoverbrennung und an die 132.900 Tonnen in die Mitverbrennung. Rund 59.000 Tonnen Trockenmasse (20,6 Prozent) wurden stofflich verwertet, darunter knapp 22.900 Tonnen in der Landwirtschaft und gut 32. 700 Tonnen im Landschaftsbau.

Der Anteil der thermischen Entsorgung an allen genutzten Entsorgungswegen ist seit Beginn der jährlichen Erhebung im Jahr 2006 von 44,3 Prozent auf 79,3 Prozent angestiegen. Dagegen zeigt die stoffliche Verwertung eine kontinuierlich abnehmende Tendenz. Sie verringerte sich von 55,5 Prozent der insgesamt entsorgten Klärschlammmenge im Jahr 2006 auf 20,6 Prozent im Jahr 2018. Bei vielen Kläranlagen fällt nicht in jedem Jahr Klärschlamm zur Entsorgung an, weil die Schlammräumung auch in mehrjährigen Abständen erfolgen kann. 85,5 Prozent der insgesamt befragten Abwasserbehandlungsanlagen haben im Jahr 2018 eine Maßnahme zur Klärschlammentsorgung durchgeführt.

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik