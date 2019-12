Altglassammlung: Neuer Glasrecycling-Rekord in Österreich in Aussicht

Mit einem Sammelergebnis von deutlich über 250.000 Tonnen wird Österreichs Glasrecyclingsystem das Jahr 2019 beenden. Das ist abermals eine Rekordleistung – 2018 wurden 249.000 Tonnen Glasverpackungen recycelt.

Harald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glas Recycling, prognostiziert diese neuerliche Steigerung mit Blick auf die Ergebnisse der ersten drei Quartale und der Tatsache, dass zum Jahreswechsel 30 Prozent mehr Altglas entsorgt wird als während des Jahres. Hauke: „Österreich hat eines der besten Glasrecyclingsysteme weltweit. Seit über 40 Jahren sammeln und recyceln wir Glasverpackungen. Das bedeutet Rohstoffsicherheit für die Industrie, Reduktion von CO2-Emissionen und Umweltschutz.“

Höchstleistungen zum Jahresende

Weihnachten und Silvester stellen aufgrund der überdurchschnittlich hohen Sammelmenge besondere Ansprüche an das Glasrecyclingsystem. Die privaten und kommunalen Entsorgungsbetriebe setzen alles daran, trotz des erhöhten Altglasaufkommens und der Feiertage eine reibungslose Altglassammlung zu garantieren. Hauke: „Falls Sie dennoch vor einem überfüllten Glasbehälter stehen, seien Sie bitte verständnisvoll und suchen Sie einen anderen Glasbehälter auf. Oder vertagen Sie die Entsorgung, wenn dies möglich ist. Bitte denken Sie an die Lenker der Glassammel-Lkw. Auch sie möchten an den Feiertagen Zeit mit ihren Familien verbringen. Danke.“ Idealerweise sollten Glasverpackungen an Werktagen entsorgt und Ruhezeiten eingehalten werden.

Bitte nur Glasverpackungen zum Altglas geben

Saft- und Weinflaschen, Pesto- und Marmeladegläser, Parfumflacons und Medizinfläschchen – kurz gesagt, alle Verpackungen aus Glas gehören, wenn sie geleert sind, in die Altglassammlung. Christbaumkugeln, Glasgeschirr, Glasvasen und andere Produkte aus Glas gehören zum Restmüll oder Recyclinghof. Hauke: “Die richtige Altglasqualität ist wichtig fürs Recycling. Aber noch wichtiger ist, dass keine Feuerwerkskörper im Altglasbehälter gezündet werden. Das kommt fast jedes Jahr vor und ist immens gefährlich. “

Quelle: Austria Glas Recycling GmbH