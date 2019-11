30. Internationales Kolloquium Kunststofftechnik und 70 Jahre IKV

Zum Jubiläum außerdem: Internationales Symposium Kunststofftechnik.

2020 ist für das Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen in dreifacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr: Die RWTH Aachen feiert ihr 150-jähriges Bestehen, das IKV wird 70 Jahre alt und richtet zum 30. Mal das Internationale Kolloquium Kunststofftechnik aus. Es findet am 11. und 12 März 2020 im Eurogress Aachen statt. Aus Anlass des Jubiläums veranstaltet das IKV am 10. März 2020 zudem das International Symposium on Plastics Technology im VIP-Bereich des Tivoli Fußballstadions.

Während das IKV-Kolloquium die weite Bandbreite der IKV-Forschung präsentiert und sich mit seiner praxisorientierten Forschung vorrangig an die Kunststoffindustrie richtet, bietet das Symposium Vorträge von Wissenschaftlern aus 14 Ländern und will den wissenschaftlichen Diskurs zwischen Wissenschaftlern und Industrie entfachen. Schwerpunktthemen des Kolloquiums bilden mit den Plenarvorträgen die Kreislaufwirtschaft, die Digitalisierung/Kunststoffindustrie 4.0 und die Additive Fertigung. Die Forschungsthemen des Kolloquiums werden in 15 Sessions angeboten. Jede Session umfasst zwei Vorträge aus dem IKV, die begleitet werden von einem Keynote-Vortrag eines Experten aus der Industrie.

Anwendungsorientierte Forschung

Die Themen des Symposiums, das vollständig in Englischer Sprache abgehalten wird, umfassen ebenfalls Kreislaufwirtschaft, Kunststoffindustrie 4.0 und additive Fertigung sowie, darüber hinaus, Leichtbautechnologien, Spritzgießen und Extrusion. Institutsleiter Professor Christian Hopmann beschreibt den Unterschied der Ausrichtung so: „Am IKV haben wir immer beides im Blick – erkenntnisorientierte Grundlagenforschung und anwendungsorientierte Forschung für die Industrie. Wir wollen mit unserem Symposium der Grundlagenforschung Raum geben und haben daher Wissenschaftlern aus aller Welt gebeten, ihre Projekte vorzustellen und mit Wissenschaft und Wirtschaft zu diskutieren.“

Die anwendungsorientierte Forschung wird beim Kolloquium unter dem Programmpunkt „IKV 360°“ besonders deutlich. Das IKV öffnet am Nachmittag des ersten Veranstaltungstages seine Pforten für die Teilnehmer des Kolloquiums und präsentiert seine Forschung live in den IKV-Technika und -Laboren. Die Wissenschaftler stehen an den laufenden Anlagen für Gespräche zur Verfügung. Ein weiterer fester Bestandteil des Kolloquiums ist die Industrieausstellung im Foyer des Eurogress Aachen Sie bietet Ausstellern die Möglichkeit, Lösungen für die Kunststoffbranche zu präsentieren und mit Industriepartnern ins Gespräch zu kommen. Das IKV erwartet Aussteller entlang der gesamten Wertschöpfungskette: Rohstoffhersteller, Maschinenhersteller, Verarbeiter, Anbieter von Peripheriegeräten und Dienstleistungsanbieter.

Zum Jubiläumskolloquium, dem 30. im 70. Jahr des Bestehens des IKV, erwartet das Institut erneut rund 800 Fachleute aus der Kunststoffbranche weltweit. Zu diesem etablierten Branchentreff ebenso wie zu dem Symposium lädt das IKV herzlich nach Aachen ein. Die Vorträge des Kolloquiums werden simultan ins Englische übersetzt. Die Vorträge des internationalen Symposiums werden in Englisch gehalten.

Die 15 Sessions des 30. Internationalen Kolloquiums Kunststofftechnik:

Prozesseinrichtung im Spritzguss durch Human-Machine-Interfaces und KI

Durchsatzsteigerung und Qualitätssicherung in der Verpackungstechnik

Erweiterte Fluidmodellierung in der Kautschukverarbeitung

Präzise, reproduzierbare Prozessregelung im Spritzgießen

Simulative Optimierung der Misch- und Werkzeugtechnik in der Extrusion

Neue Prüf- und Qualitätssicherungsmethoden für Hochleistungs-FVK

Neue Spritzgießprodukte mittels treibmittelbeladener Schmelzen

Mit integrativen Simulationsmethoden zu optimierten Spritzgießprodukten

Plasmamodifizierte Barrieren und Membranen

Digitale Schatten zur datenbasierten Prozess- und Materialbeschreibung

Multiskalare Materialmodellierung zur Vorhersage von Bauteileigenschaften

Entwicklungen für die ressourceneffiziente Produktion von PET-Flaschen

Prozess- und Auslegungsoptimierung in der Additiven Fertigung

Präzisionssteigerung beim Spritzgießen durch kontrollierte Erstarrung

Qualitätsmerkmale UD-tapebasierter Laminate für die Umformmodellierung

www.ikv-kolloquium.de

www.ikv-symposium.com

www.ikv-aachen.de

Quelle: Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV) in Industrie und Handwerk an der RWTH Aachen