Renault Trucks übergibt D Access an die Hansestadt Lübeck

Mit dem Renault Truck s D Access erhalten die Lübecker Entsorgungsbetriebe ein Fahrzeug, das einen ergonomischen Arbeitsplatz für die Fahrer und mittels Abbiegeassistent und komplett verglaster Beifahrertür Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer bietet.

Der Renault Trucks D Access Narrow stieß bei seiner Vorstellung auf der IFAT 2018 auf großes Interesse. Mit einer Breite von 2,30 Metern ist er das schmalste Niederflur-Abfallsammelfahrzeug auf dem Markt. Das macht den D Access Narrow zum idealen Truck für die Lübecker Entsorgungsbetriebe, denn in der Hansestadt finden sich viele enge Gassen und Kurven. Das schmale Fahrzeug ermöglicht den Fahrern ein besseres Rangieren und vermindert das Risiko von Anfahrschäden. „Wir haben uns bewusst für das schmalste Niederflurfahrzeug dieser Art entschieden, um auch in den engen Straßen der Route beweglich zu sein“, erklärt Dirk Machinia, Abteilungsleiter Logistik Abfallwirtschaft bei den Entsorgungsbetrieben Lübeck.

Sicher und absolut innenstadttauglich

Auch der Einstiegsbereich in den Abfallsammler ist beispiellos niedrig mit nur 450 Millimetern Höhe. In Kombination mit der Falttür auf der Beifahrerseite und dem ebenen Fahrerhausboden ermöglicht er ein komfortables Ein- und Aussteigen. Für maximale Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer sorgen reduzierte tote Winkel und damit die beste Übersichtlichkeit am Markt sowie neue Leuchten, die eine verbesserte Sichtbarkeit ermöglichen. Mittels Abbiegeassistent und vollverglaster Beifahrertür hat der Fahrer beim Rechtabbiegen eine gute Sicht auf Radfahrer und Fußgänger, um Unfälle in der Stadt zu vermeiden. „Die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer ist für Kommunen und für uns ein zentrales Thema. Der D Access ist mit diversen Sicherheitsfeatures ausgestattet und ist somit absolut innenstadttauglich“, sagt Gennaro Caravante, Sales Manager Renault Trucks. Der Renault Trucks D Access ist spezifisch für den Einsatz als Abfallsammelfahrzeug konzipiert.

Der von Zöller-Kipper extra für das schmale Fahrzeug entwickelte Aufbau Medium X 4N hat ein Fassungsvolumen von 17 Kubikmetern, damit beträgt die Nutzlast mehr als elf Tonnen. Der Renault Trucks D Access ist ab sofort Teil des Fuhrparks der Entsorgungsbetriebe Lübeck und wird in der Innenstadt im Einsatz sein.

