Der 60.000ste Liebherr-Raupenbagger auf der Champs-Élysées

Im Rahmen einer Liebherr-Veranstaltung in der Maison de l’Alsace, mitten auf der Champs-Élysées, nahm der 60.000ste Liebherr-Raupenbagger am 12. und 13. September einen besonderen Platz auf der schönsten Allee der Welt ein. Die beste Möglichkeit, um das Know-how und die Beständigkeit der historischen Liebherr-Produktionsstätte im französischen Elsass in Colmar hervorzuheben.

Der 60.000ste Raupenbagger wurde am 1. März lokalen Behörden und allen Mitarbeitern der Liebherr-France SAS präsentiert und tourt seitdem durch Frankreich, Deutschland, Belgien und Luxemburg. Dieses Flaggschiff aus Colmar wurde bereits auf der Bauma in München, bei der Tour de France in Colmar sowie von Mitgliedern des Liebherr-Vertriebsnetzes ausgestellt und legte diesmal einen zweitägigen Zwischenstopp vor der Maison de l’Alsace in der 39 Avenue des Champs-Élysées ein.

Der Parisaufenthalt des schönen Raupenbaggers aus dem elsässischem Liebherr-Werk betonte die Verbundenheit mit seinem Produktionsland. Durch seine Positionierung in der französischen Hauptstadt profitierte Liebherr gleichzeitig von der internationalen und der symbolischen Bedeutung der Champs-Élysées.

Sinnbild der neuen Generation Liebherr-Raupenbagger

Wie alle Vertreter der neuen „Generation 8“ zeichnet sich der 60.000ste Raupenbagger, ein R 922, durch ein neues Design aus. Seine Architektur wurde für mehr Komfort und Sicherheit sowie optimierte Ergonomie und Leistungsfähigkeit komplett überarbeitet.

Dieser Raupenbagger, der im März die Hallen von Liebherr-Frankreich SAS verlassen hat, ist der erste Vertreter der Generation 8 und wurde auf einer speziellen Montagelinie gefertigt, die dieses Jahr in Betrieb genommen wurde. Als Symbol für lokales Know-how im Dienste des globalen Marktes wird der 60.000ste Raupenbagger weiter von sich reden machen.

Quelle: Liebherr-International Deutschland GmbH / Liebherr-France SAS