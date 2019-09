Fit für die Zukunft – Bremer Müllheizkraftwerk wird 50

Am Freitag, 27. September 2019, lud der swb-Vorstand Vertreter aus der

Bremer Politik, Marktpartner und Pressevertreter ins Müllheizkraftwerk

(MHKW), in Bremen-Findorff, ein. Anlass war das fünfzigjährige Bestehen des

Standorts. „Wir haben seit der Übernahme der Anlage im Jahr 1998 erheblich

zur positiven Entwicklung des Heizkraftwerks beigetragen. Jetzt arbeiten

wir an der kohlefreien Wärmeversorgung der Stadt. Das MHKW soll über eine

Verbindungsleitung zu einem wesentlichen Bestandteil unseres Wärmekonzepts

der Zukunft beitragen“, sagte der swb Vorstandsvorsitzende Dr. Torsten

Köhne. Gemeint ist damit der Schritt, dass Wärmeauskopplung aus dem

Steinkohleblock 15 in Hastedt durch CO2-arme Müllverwertung ersetzt werden

soll.

Seit 1969 bietet das Müllheizkraftwerk (MHKW) Bremen eine

verantwortungsbewusste Entsorgungslösung für Abfälle mit niedrigem

Brennwert, zum Beispiel Hausmüll. Zunächst wurde die Anlage als reine

Müllverbrennung betrieben, weil die Deponierung von Hausmüll nicht mehr

gewünscht war. Bereits in den 1970er Jahren wurde dann Wärme aus der Anlage

ausgekoppelt, um die Universität damit zu versorgen. In den Jahren 2001 bis

2005 wurde das MHKW Bremen mit einem Investitionsvolumen von 94 Millionen

Euro umfangreich modernisiert, was ganz besonders der Umweltverträglichkeit

der Anlage diente. Um die Kapazität des MHKW zu steigern und gleichzeitig

mehr elektrische Energie zu erzeugen, wurde eine Verbrennungslinie erneuert

und eine zusätzliche Turbine errichtet. Mit Abschluss des

Modernisierungsprozesses konnten im MHKW Bremen jährlich etwa 550.000

Megagramm (Tonnen) Abfälle energetisch verwertet werden. 2013 wurde ein

weiterer Umbau des Müllheizkraftwerks bei laufendem Betrieb abgeschlossen.

Mit einer Investition von rund 80 Millionen Euro konnte nun aus der

gleichen Menge Abfall die dreifache Menge an Strom erzeugt werden. Diese

Investition in eine zukunftssichere Kraftwerkstechnik bei swb galt der

Erhöhung des Effizienzwerts der Anlage, um den aktuell geforderten Stand

der Technik zu erreichen: Kessel 1-Umbau auf 40 bar/400 Grad Celsius;

Kessel 4-Neubau Dampferzeuger 40 bar/400 Grad Celsius; Turbine 4,

Luftkondensator 4, Klärschlamm-Mitverbrennung.

Heute verfügt swb über eine hocheffiziente Abfallverwertungsanlage, die

neben der höheren Stromproduktion auch die Fernwärmeversorgung

sicherstellt. Zusätzlich soll das MHKW ab 2023 auch einen erheblichen Teil

der Wärme für das Fernwärmenetz-Ost liefern und damit die Verbrennung von

Steinkohle am Kraftwerksstandort Hastedt reduzieren. Dafür wird zwischen

2020 und 2022 eine 7 Kilometer lange Verbindungsleitung bis zum Heizwerk

Vahr an der Emil-Sommer-Straße entstehen. Jetzt produziert das seinerzeit

als Heizwerk für die Universität konzipierte MHKW Bremen neben den rund

200.000 Megawattstunden (MWh) Fernwärme von für die Universität, den

Technologiepark und das Wohngebiet „Am Weidedamm“ zusätzlich über 75.000

MWh Grundlaststrom pro Jahr. Dies entspricht dem Strombedarf von circa 10

Prozent der Bremer Haushalte und dem Wärmebedarf von über 15.000 Kunden.

Meilensteine im Betrieb des MHKW:

1969: Inbetriebnahme der Kessel 1 bis 3

1976: Inbetriebnahme Kessel 4

1977: Inbetriebnahme Kesselanlage Spitzenheizwerk, Fernwärmeversorgung

Universität Bremen

1981: Inbetriebnahme Turbine 1

1989: Inbetriebnahme Rauchgasreinigungsanlage

1998: Privatisierung unter ANO Abfallbehandlung Nord GmbH

2001-2007: Modernisierung und Leistungssteigerung auf 550.000 Tonnen

jährlich

2003: Inbetriebnahme Kessel 3 im Spitzenheizwerk

2008: 100 Prozent-Unternehmen der swb AG als swb Entsorgung GmbH & Co. KG

2010 bis 2013: Maßnahmen zur Effizienzsteigerung

Betriebsdaten des MHKW Bremen

Feuerungswärmeleistung 221 MWth

möglicher Brennstoffdurchsatz 550.000 Mg/a

Dampfdruck K1 und 4 40 bar

Dampfdruck K2 und 3 22 bar

Dampftemperatur Kessel 1 und 4 400° C

Dampftemperatur Kessel 2 und 3 217° C

Eckdaten 2018:

Brennstoffdurchsatz 515.161 Mg

mittlerer Heizwert 11,2 MJ/kg

Betriebsstunden 8.760 h

Kesselverfügbarkeit ca. 90%

Stromerzeugung 307.500 MWh

Fernwärmeerzeugung 208.400 MWh

Quelle: swb AG