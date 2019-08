Vecoplan auf der K 2019 – Lösungen für eine lückenlose Kreislaufwirtschaft

Auf der internationalen Fachmesse ist Kreislaufwirtschaft ein zentrales Thema. Vecoplan zeigt Maschinen und Anlagen, die Rohstoffe zerkleinern, fördern und aufbereiten. Premiere feiert ein hocheffizienter Zerkleinerer, der mit einem flexiblen Antriebskonzept ausgerüstet ist.

Die Vecoplan AG ist mit ihren Lösungen seit Jahren ein erfolgreicher und zuverlässiger Partner der Recyclingindustrie. Eine besonders hohe Akzeptanz im Markt erfahren die Vecoplan-Shredder, die ideal auf die technischen Eigenschaften des Kunststoffs und den anschließenden Recyclingprozess abgestimmt werden können. Sie erfüllen die hohen Ansprüche an Verfügbarkeit und Profitabilität. Auf der K demonstriert Vecoplan dazu mit dem einstufigen Zerkleinerer der neuen Baureihe VIZ (Vecoplan Infinity Zerkleinerer) dem Fachpublikum einen weiteren Meilenstein in der mechanischen Aufbereitung. Das Besondere: Die Maschine ist so konzipiert, dass sie je nach Anforderung entweder mit dem anlauf- und drehmomentstarken HiTorc-Antrieb aus dem bewährten VAZ ausgestattet werden kann oder mit dem ESC-Antrieb, dem frequenzgeregelten Riemen-Direktantrieb von Vecoplan. Beide Systeme sind patentiert und überzeugen durch hohe Energieeffizienz.

Auch für die chemische Aufbereitung

Ein besonderes Highlight ist die hohe Flexibilität dieser Maschine bei der Schneidgeometrie: Über die Rotor- und Messerbestückung sowie die entsprechende Siebwahl kann sie detailliert an die In- und Output-Anforderungen angepasst werden. Die Leistungsfähigkeit lässt sich schnittstellengenau abstimmen. Der Anwender profitiert bei dem effizienten Maschinenkonzept von kurzen Rüstzeiten und einer hohen Anpassungsfähigkeit bei unterschiedlichen Anforderungen an den Output.

Vecoplan bietet aber nicht nur Lösungen für die mechanische, sondern auch für die chemische Aufbereitung. Damit ist der Maschinenbauer in Düsseldorf auf dem VDMA Circular Economy Forum vertreten. „Plastic-to-Fuel“-Anlagen wandeln unterschiedliche Kunststoffabfälle zum Beispiel in Diesel oder Rohbenzin um. Vecoplan bietet dazu leistungsstarke Zerkleinerungstechnik, um das Input-Material entsprechend aufzubereiten.

Vecoplan auf der K 2019 vom 16. bis 23. Oktober in Düsseldorf: Halle 9, Stand B59.

Quelle: Vecoplan