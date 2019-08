BHS-Sonthofen eröffnet am Firmenstandort neues Test Center

BHS-Sonthofen hat am 26. Juli in Sonthofen ein modernes Test Center eingeweiht. Mit der Investition in Höhe von 3,8 Millionen Euro unterstreicht die Unternehmensgruppe ihre Position als ein führender Prozessberater und Lösungsanbieter auf dem Gebiet der mechanischen Verfahrenstechnik mit den Schwerpunkten Mischen, Zerkleinern, Recyceln und Filtrieren.

In dem Test Center werden künftig an allen angebotenen Maschinen und Verfahren Versuche im Produktionsmaßstab mit dem Material von Kunden durchgeführt. „In erster Linie versteht sich BHS-Sonthofen als Spezialist, der gemeinsam mit dem Kunden die für ihn optimalen verfahrenstechnischen Lösungen entwickelt“, erklärt Geschäftsführer Dennis Kemmann. „Genau dafür setzen wir mit dem neuen Test Center Branchenmaßstäbe. Das Test Center ermöglicht uns in deutlich größerem Umfang als bisher, unterschiedlichste Verfahren abzubilden, Einzelmaschinen zu Systemen zu verketten und insgesamt mehr Aggregate aufzustellen.“

Ausstattung erweitert und modernisiert

m Vergleich zum bisherigen Test Center wurde die Ausstattung in allen Bereichen deutlich erweitert und modernisiert. In der Misch-, Zerkleinerungs- und Recyclingtechnik verfügt das Test Center über umfassende Einrichtungen sowie moderne Trenntechnik für verschiedene Stoffe. Für die Filtration existiert ein separater Bereich. Dort steht eine komplette Anlage mit neuester Prozesstechnik und durchgehender Steuerung zur Verfügung. Die Anlage läuft autark. Auslegungsversuche für den Kunden kann BHS künftig selbst übernehmen und das Filtrationsverhalten genau untersuchen.

Zu den Neuanschaffungen zählt ferner eine hochmoderne Entstaubungsanlage, mit der BHS den Angaben nach weit über die Anforderungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) hinausgeht. Die Anlage bietet eine Absaugleistung von 42.000 Kubikmetern pro Stunde. Insgesamt sind alle Einrichtungen sicherheitstechnisch auf dem neuesten Stand. Bei sämtlichen Genehmigungsverfahren arbeitete BHS eng mit dem Landratsamt zusammen. Auch mit dem installierten Abwassersystem übertrifft BHS „klar die Anforderungen“. So können alle produzierten Abwässer selbst geklärt und bestimmte Materialien separat ausgeschleust werden.

Das Test Center befindet sich auf einer Fläche von 1.720 und mit Außenperipherie mehr als 3.000 Quadratmetern. Im Vergleich dazu: Das alte Technikum kam auf 935 Quadratmeter. Zudem ist die neue Halle nach allen Seiten geschlossen; Versuche sind damit komplett unabhängig von Witterungsbedingungen durchführbar. Das Test Center ist Ende September vollständig betriebsbereit.

Quelle: BHS-Sonthofen GmbH