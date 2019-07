Woche der Umwelt 2020: Bewerbung als Aussteller – Fristverlängerung

Im kommenden Jahr ist es wieder so weit: Am 9. und 10. Juni 2020 lädt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Kooperation mit der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) zur Woche der Umwelt in den Park von Schloss Bellevue ein. Aufgrund der vielen Anfragen nach einer Fristverlängerung, wird der Bewerbungszeitraum um zwei Wochen verlängert. Eine Bewerbung als Aussteller ist noch bis zum 14. August 2019 möglich.

Bewerbungsmöglichkeit für die rund 180 Ausstellungsplätze

Gesucht werden Projekte und Konzepte, die sich mit Fragen zur gesellschaftlichen und nachhaltigen Transformation, sozialen und globalen Gerechtigkeit, nachhaltigen Finanzen und Geldanlage, Digitalisierung sowie Kommunikation, Partizipation und Bildung beschäftigen. Dabei stehen die Themen Klimaschutz, Energie, Mobilität, Ressourcen, Naturschutz und Biodiversität sowie nachhaltiger Konsum/Landwirtschaft und Ernährung im Fokus. Bewerben Sie sich bis zum 14. August 2019 als Aussteller für die Woche der Umwelt 2020, damit Sie nach der Auswahl durch eine unabhängige Jury hoffentlich zu den Einrichtungen zählen, die ihre Projekte und Ideen dem Bundespräsidenten und seinen Gästen präsentieren können.

Unter www.woche-der-umwelt.de finden Sie alle Informationen zur Bewerbung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an das Organisationsteam der DBU, das Sie unter folgenden Kontaktdaten (E-Mail: woche-der-umwelt@dbu.de, Telefon: 0541/9633 951) erreichen.

Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) fördert innovative, modellhafte Vorhaben zum Schutz der Umwelt. Dabei sind ökologische, ökonomische, soziale und kulturelle Aspekte im Sinne der nachhaltigen Entwicklung maßgeblich. Des Weiteren führt die DBU eine Vielzahl eigener Projekte durch und verleiht jährlich mit dem Deutschen Umweltpreis den höchstdotierten Umweltpreis Europas. Mehr Informationen zu der Arbeit und den Fördermöglichkeiten auf der DBU Website.

Quelle: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU)