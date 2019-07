Joint Venture zwischen Zöller und Farid – Ausbau der Marktpräsenz

Die Zöller-Kipper GmbH übernimmt 60 Prozent der Anteile des Entsorgungsfahrzeugherstellers Farid, FEG Brivio S.p.A. von den Familien Orecchia, Mazzini-Martinelli und Brivio. Die Gründerfamilien bleiben auch weiterhin am Unternehmen beteiligt und CEO Marco Orecchia wird Farid auch künftig führen.

Die Zöller Gruppe kann durch die mehrheitliche Übernahme von Farid ihre Marktpräsenz ausbauen. Thomas Schmitz, CEO der Zöller Gruppe, sieht diese Kooperation überaus positiv: „Mit diesem Schritt erweitern wir unsere Produkt- und Service-Palette und können mit vereinten Kräften die Kunden noch schneller und umfassender bedienen.“ Marco Orecchia, CEO von Farid, ergänzt: „Die Eigentümerfamilien Orecchia, Mazzini-Martinelli und Brivio freuen sich sehr auf die Zusammenarbeit mit Zöller. Wir bauen auf eine sehr erfolgreiche, gemeinsame Zukunft in einer starken Gruppe und können dadurch ein noch breiteres Fahrzeug- und Dienstleistungs-Angebot anbieten.“

Farid beschäftigt über 550 Mitarbeiter in Italien, im Vereinigten Königreich, in Frankreich sowie in der Schweiz und produziert in drei Werken. In Italien gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern für Kommunalfahrzeuge der verschiedenen Aufbaugrößen und exportiert in über 80 Länder. 2018 erreichte Farid einen Umsatz von 140 Millionen Euro.

Quelle: Zöller-Kipper GmbH