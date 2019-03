Entsorgungskosten mit Restmüllpressen von Strautmann reduzieren

Wer kennt diesen Anblick nicht? Mülltonnen und Rollcontainer die komplett überfüllt sind und manuelles Nachdrücken vergeblich scheint.

Genau für diesen Einsatzbereich sind die Restmüllpressen made by Strautmann prädestiniert. Ob in der Gastronomie, Hotellerie im Airline Catering oder in öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Schulen, das Einsatzgebiet der Strautmann Restmüllpressen ist groß. Eine wirtschaftliche und vor allem für die Mitarbeiter ergonomische Entsorgung ist heute gefragter denn je.

Mit der MT 240, RC 660/770 und RC 1100 werden Entsorgungsbehälter mit einem Fassungsvermögen von 240- bis 1.100 l verdichtet.

Ergonomische Bedienung: Die Bedienung der Pressen ist bequem und einfach. Der Behälter (Mülltonne/Rollcontainer) wird in Sekundenschnelle in die Stahlkonstruktion der Presse gestellt und mit Kartonage oder Folie befüllt. Wenn der Behälter voll ist, wird mittels ergonomischer Zwei-Hand Bedienung das Material im Behälter verdichtet. Das Volumen des Materials wird um bis zu 75% reduziert. Zeit- und Kraftaufwendiges Nachdrücken ist jetzt nicht mehr notwendig. Die Konstruktion der beiden Restmüllpressen ermöglicht außerdem die Wertstoffe in den Behältern zu verdichten, ohne Druck auf die Räder auszuüben. Eine lange Lebensdauer der Entsorgungsbehälter ist somit gegeben.

Entsorgungskosten einsparen: Mit dem Einsatz der MT und RC wird das Volumen der Entsorgungsbehälter optimal ausgeschöpft. Aufgrund der hohen Verdichtung der Wertstoffe sinkt das Abholintervall und Transportwege werden eingespart.

Ihr Nutzen: Mit dem Einsatz der Strautmann Pressen gehören überfüllte Mülltonnen und Rollcontainer der Geschichte an. Das Volumen der Behältnisse wird mit dem Einsatz der Pressen optimal ausgeschöpft. Die Entsorgungskosten minimieren sich und es herrscht Ordnung und Sauberkeit. Besonders Mitarbeiter schätzen den Einsatz der Pressen. Der Entsorgungsaufwand wird auf ein Minimum reduziert.

Quelle: Strautmann Umwelttechnik GmbH