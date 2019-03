Augustin Entsorgung übernimmt Papenburger Containerdienst Schröder

Das Unternehmen Augustin Entsorgung hat den Papenburger Containerdienst Schröder inklusive aller Mitarbeiter zu 100 Prozent übernommen. Aus Schröder Container-Service wird somit nun die Augustin Entsorgung Papenburg GmbH & Co. KG.

„Mit dem Kauf der Schröder Container-Service optimieren wir unseren Service und sind außerdem für unsere regionalen Kunden schneller erreichbar“, sind sich Rolf Augustin und Beate Friedmann, Geschäftsführung der Augustin Entsorgung Holding, einig. Die Übernahme stelle zudem eine nachhaltige Verbesserung der Logistik und ein klares Statement zur regionalen Verbundenheit im Nordwesten Deutschlands dar.

Schröder Container-Service wurde im Jahr 2000 gegründet und hat sein Einsatzgebiet in Ostfriesland und dem nördlichen Emsland. Bereits seit mehr als 85 Jahren besteht das familiengeführte Entsorgungsunternehmen Augustin mit Hauptsitz in Meppen, welches derzeit über zehn Standorte, hauptsächlich verteilt im Nordwesten Niedersachsens, und 600 Mitarbeiter verfügt. Der nun vollends erschlossene und abfallrechtlich genehmigte Standort in Papenburg, Am Nordhafen 13, bietet nicht nur eine Fläche von 30.000 Quadratmetern und acht Fahrzeuge, sondern auch einen direkten Zugang zum Hafenbecken.

„Für uns ist es ein wahrer Gewinn hinsichtlich der Optimierung und neuer Logistikwege, denn: Vor allem in diesem Bereich wollen wir Potenziale erschließen“, betont Pedro Casares, Geschäftsführer der Augustin-Sparte „ungefährliche Abfälle“, zu der neben dem Standort Papenburg auch Meppen, Friesland, Leer und Werlte gehören. „Wir werden auch die damit verbundenen Synergieeffekte, welche sich unter Einbeziehung aller weiteren Augustin-Standorte ergeben, nutzen“, führt er fort.

Pedro Casares teilte weiter mit: „Der Augustin Standort Papenburg wird von Björn Büttner geführt. Er wird neben seiner neuen Funktion des Standortleiters Papenburg, weiterhin seine Tätigkeiten im Bereich des Key-Accounts ausüben. Herr Büttner ist bereits seit über 17 Jahre bei Augustin beschäftigt und verfügt über ein umfangreiches Wissen und viel Erfahrung.“

Die Augustin Entsorgung ist mit allen ihren vier Sparten (ungefährliche-, gefährliche-Abfälle; Schrotte/Metalle wie auch Kanalsanierung/Straßenreinigungsdienst) für den privaten Haushalt bis hin zum komplexen Industriebetrieb ein kompetenter, zuverlässiger, regionaler Dienstleister.

Quelle: Augustin Entsorgung