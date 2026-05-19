Aus Abfall wird Wert: Bonfiglioli gestaltet nachhaltige Innovationen

Getreu dem Motto “Engineering Sustainability” enwickelt, konstruiert und stellt Bonfiglioli maßgeschneiderte Lösungen für die Sammlung, Zerkleinerung und Sortierung von Abfallmaterialien her, um das Recycling so effizient wie möglich zu gestalten.

In diesem Sinne nahm Bonfiglioli an der IFAT 2026 in München teil. Das Unternehmen präsentierte auf der Weltleitmesse für Umwelttechnologien seine umfassenden Lösungen für Recycling, Biogaserzeugung und Abwasserbehandlung.

Vollständige Antriebslösungen für die gesamte Biogas-Wetschöpfungskette

Biogas ist eine erneuerbare, umweltfreundliche Energiequelle, die aus der anaeroben Vergärung organischer Materialien gewonnen wird. Bonfiglioli bietet Lösungen für Anlagen zur Biogaserzeugung sowohl aus festen Siedlungsabfällen (FSA) als auch aus landwirtschaftlichen Abfällen.

Für die FSA-Behandlung wird die gesamte Prozesskette abgedeckt: von der Vorbehandlung des Fermentats mit Zerkleinerern und Entpackungsmaschinen über Biomassförderer bis hin zu Rührwerken für anaerobe Vergärungsanlagen und Separatoren.

Die auf der IFAT präsentierte Lösung für anaeroben Vergärungsanlagen integriert drei Kernkomponenten: ein Planetengetriebe der 300-Baureihe, einen asynchronen Niederspannungs-Elektromotor der EVOX BXN-Serie – einen modularen 3-phasigen Motor mit integrierter DC-Bremse – und den smarten AxiaAgile-Frequenzumrichter. Dieser weist eine „variable Schnittposition“ für kleinere Partikeln und Energiesparfunktionen auf, die einen zuverlässigen Systembetrieb garantiert.

Die 300-Baureihe erweist sich als Spitzenprodukt dank ihrer hervorragenden Vielseitigkeit. Neben den Zerkleinerungs- und Entpackungsphasen gewährleistet sie eine effiziente Kraftübertragung in Biomischern und Rührwerken, wo sie sowohl in horizontaler als auch in geneigter Position überzeugt. In den anaeroben Faulbehältern garantiert sie eine hohe Spitzenlastfähigkeit und excellente mechanische Leistungen. Diese kompakte Baureihe vereint hohe Drehmomentdichte und Stoßfestigkeit mit einfacher Wartung und ATEX-Zertifizierung.

Letztere ist erforderlich für den Betrieb in potenziell explosionsgefährdeten Bereichen und ist eines der Merkmale, das Bonfiglioli-Getriebe ideal für kleine und mittlere Biogasanlagen macht, bei denen die gesamte Linie häufig in einer einzigen Betriebsumgebung konzentriert ist. Die Planetengetriebetechnologie bietet Leistungen, die mit denen der traditionellen Kegelstirnradgetriebe vergleichbar sind, jedoch mit geringerem Gewicht, kompakterer Größe und einem besseren Preis-Leistungsverhältnis für OEMs.

Leistung für die Vorzerkleinerung in anspruchsvollen Recyclingumgebungen

Im Recyclingprozess ist die Vorzerkleinerung entscheidend, um das Material für die nachgelagerte Sortierung oder Nachzerkleinerung vorzubereiten. Bonfiglioli präsentierte auf der IFAT die Reihe von Doppelplanetenantrieben R3, die richtige Wahl für alle Schwerlast-Anwendungen, bei denen Erschütterungen und Stöße häufig sind.

Die Serie zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus und bietet zahlreiche Optionen für Montage, Getriebeanordnung, Abtriebswellen und Motoranschlüsse. Je nach Drehmomentbedarf und Maschinenlayout des Kunden kann die R3-Serie mit 1, 2 oder 4 Hydraulikmotoradaptern ausgestattet sein; ein Elektromotoradapter ist ebenfalls erhältlich, um dem wachsenden Trend der Elektrifizierung in der Industrie- und Recyclingbranche gerecht zu werden.

Für die Beweglichkeit der Zerkleinerer stellt Bonfiglioli auch maßgeschneiderte elektrische Fahrantriebe für Fahrgestelle her. Die Planetengetriebe der 700C-Baureihe haben ein rotierendes Gehäuse, eine hohe Drehmomentfähigkeit und eine integrierte Scheibenbremse, die für optimalen Betrieb und lange Nutzungsdauer des Produktes garantieren.

Effiziente und kompakte Lösungen für die Abwasserbehandlung

Die Abwasserbehandlung erfordert zuverlässige Lösungen, die einen Dauerbetrieb gewährleisten. Die energieeffizienten Lösungen von Bonfiglioli für Filter, Mischer und Belüfter setzen auf eine präzise Drehzahlregelung und eine lange Nutzungsdauer.

Die für Belüfter vorgestellte Lösung enthält ein Stirnrad-Parallelwellengetriebe der HDP-Serie, das im rotierenden System für die Bewegung der Flüssigkeiten eingesetzt wird. Dank seiner Robustheit und der hohen zulässigen Überhanglast kann es Radiallasten und raue Umgebungsbedingungen problemlos bewältigen. Zu seinen Stärken zählen die platzsparende U-Konfiguration sowie der Drehmomentbereich von bis zu 210.000 Nm.

Für Schneckenförderer vereint die auf der IFAT präsentierte Lösung einen Aufsteckgetriebemotor der F-Serie, die Synonym für hohe Effizienz, Zuverlässigkeit, Robustheit und geringen Wartungsbedarf steht, mit dem intelligenten AxiaAgile-Frequenzumrichter und dem dreiphasigen Elektromotor der BX-Reihe. Diese Konfiguration, optional mit Schutzart IP 56, tropenoptimiert und mit Heizelementen zum Kondenswasserschutz ausgestattet, ist speziell für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen ausgelegt.

Die Teilnahme von Bonfiglioli an der IFAT 2026 bekräftigt das fortwährende Engagement des Unternehmens für eine nachhaltigere Zukunft. Diese Vision leitet jeden Aspekt der Innovation: von der Produktentwicklung bis hin zu den operativen Prozessen, die alle nach den Grundsätzen der Kreislaufwirtschaft gestaltet sind.

Im Einklang mit den Zielen der Messe konzentriert sich das Unternehmen darauf, Technologien bereitzustellen, die Abfall in wertvolle Ressourcen umwandeln. Zudem nutzt Bonfiglioli das Internet der Dinge (IoT), um die Effizienz zu steigern, und arbeitet kontinuerlich daran, die Umweltbelastung zu minimieren.

Quelle: Bonfiglioli