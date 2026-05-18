Inustrieller Durchbruch für neue Naturpolymere

Das Bioökonomie-Scale-up traceless materials GmbH hat am 13. Mai 2026 in Hamburg-Harburg seine erste Großproduktionsanlage eingeweiht. In der Anlage werden pflanzliche Reststoffe der Agrarindustrie zu einem innovativen Material verarbeitet, das als natürlicher Plastikersatz verwendet werden kann.

Mit der Eröffnung der Demonstrationsanlage erreicht das Unternehmen einen wichtigen Meilenstein bei der Skalierung seiner Materialtechnologie. Naturpolymere – etwa Cellulose, Lignin, Stärke oder Proteine – sind langkettige Moleküle natürlichen Ursprungs und bilden die Basis für bekannte Produkte wie Papier und Baumwolle. Dank wegweisender Technologien entsteht aktuell eine neue Materialgeneration, die das Einsatzspektrum von Naturpolymeren deutlich erweitert.

Die patentierte Technologie von traceless setzt auf ein spezielles Extraktionsverfahren, das Naturpolymere aus pflanzlichen Reststoffen nutzt, ohne deren natürliche chemische Struktur zu verändern. Die daraus resultierenden Granulate sind biobasiert, heimkompostierbar und per Definition kein Plastik. Die thermoplastischen Eigenschaften des Materials ermöglichen eine Weiterverarbeitung mit industriellen Standardtechnologien. So kann das Material Kunststoffe da ersetzen, wo technisches Recycling schwierig ist oder Produkte leicht in die Umwelt gelangen – wie in Einwegprodukten, Verpackungen, Papierbeschichtungen oder Klebstoffen.

Der Produktionsprozess basiert auf nachwachsenden Rohstoffen, ist ressourceneffizient und ermöglicht lokale Lieferketten. Im Vergleich zu herkömmlichen Kunststoffen werden in Herstellung und Entsorgung 91 Prozent CO2-Emissionen gespart (LCA siehe www.traceless.eu/impact ).

Kapazität für globale Pionierkunden

Auf rund 4.000 Quadratmetern vereint der neue Hauptsitz am Standort Hamburg-Harburg Produktion, Vertrieb, Produkt- und Technologieentwicklung sowie Logistik und Verwaltung. Mit der Kapazität von rund 3.000 Tonnen traceless-Material pro Jahr werden zukünftig namhafte Pionierkunden bedient – beispielsweise der Papier- und Verpackungshersteller Mondi, der Versandhändler Otto und der Distributionspartner Biesterfeld.

Alle zentralen Bereiche der Anlage sind bereits erfolgreich in Betrieb genommen worden, die Produktion wird in den kommenden Monaten schrittweise hochgefahren. Die Anlagentechnik wurde vom traceless-Team, das aktuell rund 110 Mitarbeitende umfasst, intern entwickelt. Auch die Pilotanlage des Unternehmens, die seit 2022 in Buchholz i.d.N. betrieben wird, soll an den Standort umgezogen werden.

Das Investitionsvolumen für die Anlage beträgt mehr als 20 Millionen Euro. Das Vorhaben wurde mit Mitteln in Höhe von 5.128.401 Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm des Bundesministeriums für Umwelt, Klimaschutz, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Um seine Produktionskapazitäten in Zukunft weiter auszubauen, plant traceless bereits den Bau einer größeren Industrieanlage.

Über Traceless

Das Hamburger Bioökonomie-Scale-Up traceless materials GmbH produziert aus pflanzlichen Reststoffen der Agrarindustrie einen natürlichen Plastikersatz. Mit seiner patentierten Technologie ist traceless Pionier im Bereich der neuen Generation Naturpolymer-Materialien.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet, 2026 wurde die erste industrielle Produktionsanlage in Hamburg in Betrieb genommen. Neben vielen weiteren Auszeichnungen wurde das Team um Gründerin Dr.-Ing. Anne Lamp für den Deutschen Zukunftspreis 2025 nominiert und vom Bundesumweltministerium gefördert.

Quelle: traceless materials GmbH