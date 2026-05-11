18. Mai 2026
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Der Kupferpreis zog im April leicht um 2,8 Prozent an

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Geschreddertes Kupfer (Foto: Kroll/Recyclingportal.eu)

Die globale Kupferminenproduktion lag Ende Februar 2026 0,4 Prozent höher als im Vorjahr. Produktionseinschränkungen in Indonesien und der DRK wurden durch eine anziehende Produktion in anderen Ländern ausgeglichen.

Das berichtet die IKB Deutsche Industriebank AG in ihrer neuesten Rohstoffpreis-Information. Die Produktion von raffiniertem Kupfer stieg mit 2,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr stärker an als die Minenproduktion. In China und der DRK (59 % an der Gesamtproduktion) zog die Produktion bis Ende Februar um 6,3 Prozent an. Der Kupferverbrauch blieb im gleichen Zeitraum relativ stabil.

Damit wird in den ersten zwei Monaten 2026 von einem Angebotsüberhang ausgegangen. Die Kupferlagerbestände entwickelten sich stark unterschiedlich: Während die Vorräte an der LME um neun Prozent zulegten, bewegten sich die SHFE-Bestände stark nach unten (-44 %). Der Kupferpreis zog im April leicht an (+2,8 %).

Tendenz: Den Kupferpreis sieht die IKB bis zum Ende des dritten Quartals 2026 bei 13.000 US-Dollar pro Tonne in einer Bandbreite von +700 US-Dollar pro Tonne.

Quelle: IKB Deutsche Industriebank AG

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