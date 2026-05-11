Aufstellen, anschließen, schreddern: Mobile Zerkleinerung ohne Installation

Mal kompakt, mal sperrig, mal feucht, mal trocken – und häufig alles gleichzeitig. Wer Hausmüll, Gewerbeabfälle oder Altholz verarbeitet, hat es mit Materialströmen zu tun, deren Eigenschaften kaum vorhersehbar sind und sich ständig ändern.

Für Anlagenbetreiber bedeutet das vor allem eines: Sie müssen heterogene Fraktionen zuverlässig und wirtschaftlich verarbeiten, oft an unterschiedlichen Standorten und unter wechselnden Rahmenbedingungen. Wie kann eine moderne Zerkleinerungstechnologie diesen Spagat leisten?

Heterogene Materialströme gehen mit einer hohen Variabilität einher, die sich unmittelbar auf die Zerkleinerungsprozesse auswirkt. Die Materialien unterscheiden sich in ihrer Beschaffenheit und können sich im Prozess völlig unterschiedlich verhalten – oft sogar innerhalb desselben Materialstroms. Für Betreiber bedeutet das: Sie arbeiten mit Stoffen, deren Verhalten im Prozess nur bedingt planbar ist und die entsprechend flexible Lösungen erfordern.

Hinzu kommt, dass viele Unternehmen heute projektbezogen oder an wechselnden Standorten arbeiten. Der Transport großer Materialmengen ist aufwendig und kostenintensiv. Gefragt sind deshalb Lösungen, die dort eingesetzt werden können, wo das Material anfällt. Mobile Technologien bieten hier einen entscheidenden Vorteil, da sie Prozesse vereinfachen und wirtschaftlicher gestalten.

Technologische Anforderungen an moderne Zerkleinerungsanlagen

Diese Rahmenbedingungen stellen hohe Anforderungen an die technische Auslegung von Zerkleinerungsanlagen. Moderne Systeme müssen unabhängig von der jeweiligen Materialbeschaffenheit zuverlässig arbeiten und trotz schwankender Stoffeigenschaften ein stabiles Prozessverhalten gewährleisten.

Entscheidend ist dabei das Zusammenspiel aus Maschinenkonstruktion, Schneidsystem und Antrieb. Nur wenn diese Komponenten auf hohe Kräfte ausgelegt sind und gleichzeitig eine sichere Materialaufnahme gewährleisten, lassen sich unterschiedliche Anwendungen – vom Grobaufschluss bis zur einstufigen Zerkleinerung – abdecken. Zusätzlich benötigen Betreiber Lösungen, die sich flexibel und unkompliziert in verschiedene Prozessketten integrieren lassen, sowohl stationär als auch in wechselnden Einsatzumgebungen.

Mit der Neuauflage der VEZ‑Baureihe setzt Vecoplan genau an diesen Anforderungen an. Das Maschinenbauunternehmen hat den neuen VEZ 3300 daher nicht nur in einer stationären Variante entwickelt, sondern auch um eine mobile Variante erweitert. Beide Maschinen greifen auf dieselbe technische Plattform zurück, wobei die mobile Ausführung VEZ 3300 e-mobil speziell für flexible und standortunabhängige Einsatzbedingungen konzipiert ist.

Der VEZ 3300 ist darauf ausgelegt, hohe Belastungen aufzunehmen und stark variierende Materialien sicher, kontinuierlich und zuverlässig zu zerkleinern. Er kommt vor allem bei der homogenen Erzeugung von Ersatzbrennstoffen, also der Zerkleinerung von Haus- und Gewerbeabfällen, sowie in der Altholzzerkleinerung und im Biomassebereich zum Einsatz. Kurzum: überall dort, wo besonders vielfältige Materialien verarbeitet werden.

Seine HiTorc‑Antriebstechnologie, ein energieeffizienter elektrischer Direktantrieb mit Synchronmotor und Frequenzumrichter, liefert hohe Drehmomente und sorgt für ein stabiles Prozessverhalten. Das Schneidsystem ist sowohl für die Vorzerkleinerung als auch für die einstufige Aufbereitung ausgelegt, was die Integration in unterschiedliche Prozessketten erleichtert.

VEZ 3300 e-mobil: Plug-and-Play-Zerkleinerung direkt am Material

Mit dem neuen VEZ 3300 e-mobil erschließt Vecoplan zusätzliche Einsatzbereiche für anspruchsvolle Zerkleinerungsprozesse. Die mobile Lösung folgt dem Prinzip, den Zerkleinerer zum Material zu bringen, statt das Material zur Maschine transportieren zu müssen. Das reduziert den Logistikaufwand, spart Zeit und schafft Handlungsspielraum, insbesondere bei temporären Projekten, wechselnden Standorten oder schwankendem Materialaufkommen. Mit einem Durchsatz von bis zu 80 Tonnen pro Stunde bewältigt die mobile Maschine auch größere Materialmengen sicher.

Ein wesentlicher Vorteil der mobilen Variante: Es entfallen sämtliche Fundament‑ und Tiefbauarbeiten. Das verkürzt nicht nur die Installationszeiten, sondern macht auch bau‑ und umweltrechtliche Genehmigungsverfahren überflüssig. „Der VEZ 3300 e-mobil ist für Anwender sehr praktikabel und dank seiner schnellen Inbetriebnahme in kürzester Zeit einsatzfähig“, erklärt Joschua-Noah Berger, Produktmanager bei Vecoplan. „Da keine aufwendigen Installationen, Anschlüsse oder bauliche Maßnahmen erforderlich sind, entfallen viele zeit- und kostenintensive Schritte vollständig. Die Maschine wird einfach aufgestellt und kann via Plug-and-Play unmittelbar genutzt werden.“

Das Kettenfahrwerk sorgt dafür, dass sich der VEZ 3300 e‑mobil sicher auf unebenem Gelände bewegen und präzise dort positionieren lässt, wo die Zerkleinerung stattfinden soll. Integrierte Komponenten wie ein klappbares Förderband erhöhen die Kompaktheit und Einsatzflexibilität zusätzlich. So lassen sich interne Materialbewegungen deutlich reduzieren und Abläufe spürbar vereinfachen.

Auch im Bereich der Steuerung bietet der VEZ 3300 e‑mobil einen durchdachten technologischen Ansatz. Die Bedien- und Steuerlogik entspricht der stationären Version, einschließlich aller Kernfunktionen wie der HiTorc‑Regelung, der Störstofferkennung (VID) und dem Vecoplan Smart Center (VSC). Für den mobilen Einsatz ist der Zerkleinerer zusätzlich mit einer Fernbedienung ausgestattet, mit der sich unter anderem das Austrageband, der Überbandmagnet und das Raupenfahrwerk steuern lassen. Damit bleibt die Einheit auch während des Betriebs oder beim Umsetzen vollständig kontrollierbar.

Der Schaltschrank ist direkt am Fahrwerk montiert, sodass die Maschine als geschlossene mobile Einheit betrieben werden kann. Das integrierte VSC-System unterstützt darüber hinaus durch intuitive Bedienung, Echtzeitdaten, Tutorials, eine Remote-Service-Anbindung und eine frühzeitige Fehlererkennung. Zusätzlich lassen sich Berichte abrufen, Betriebsdaten auswerten und zukünftige Einsätze planen. Der Remote‑Service ermöglicht Ferndiagnosen und Unterstützung ohne Vor-Ort-Einsatz. Das reduziert Ausfallzeiten und minimiert Servicefahrten.

Effiziente Zerkleinerung dort, wo sie gebraucht wird

Die Anforderungen an moderne Zerkleinerungsprozesse sind vielfältig: Wechselnde Materialeigenschaften, unterschiedliche Einsatzorte und der Wunsch nach stabilen, wirtschaftlichen Abläufen prägen den Alltag vieler Betreiber.

Mit dem VEZ 3300 und seiner neuen, mobilen Variante verbindet Vecoplan robuste Maschinenkonstruktion, hohe Leistungsfähigkeit und flexible Einsatzmöglichkeiten zu einem Konzept, das sich sowohl im stationären als auch im mobilen Betrieb bewährt. So wird leistungsfähige Zerkleinerungstechnik planbar – unabhängig von Material und Standort.

Quelle: Vecoplan AG