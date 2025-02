Spatenstich für hochmoderne Lager- und Logistikflächen: Max Wild baut neuen Logistikcampus

Logistik auf einem neuen Level: Mit einem feierlichen Spatenstich haben jetzt die Bauarbeiten für den neuen Logistikcampus der Max Wild GmbH begonnen, der bis Anfang 2026 am Hauptsitz in Berkheim (Baden-Württemberg) entstehen wird.

Dafür werden die bereits bestehenden 10.000 Quadratmeter Lagerfläche um weitere 20.000 Quadratmeter erweitert. Das Ergebnis: hochmoderne Lager- und Logistikflächen sowie 1.200 Quadratmeter moderne Arbeitsplätze, Seminar- und Schulungsräume. Die Wild Projektentwicklung GmbH, Tochter der Firmengruppe Max Wild mit Sitz in Berkheim, plant und baut als Generalunternehmen den Logistikcampus. Für den Neubau und die dazugehörige Infrastruktur investiert Max Wild rund 15 Millionen Euro.

„Logistik hat bei uns eine lange Tradition und wir sind seit Jahrzehnten ein verlässlicher Partner in der Branche. Daher freut es mich ganz besonders, dass wir diese Kompetenz mit dem Bau des Logistikcampus jetzt auf ein neues Level heben“, erklärt Jochen Wild, Geschäftsführer der Max Wild GmbH. „Wir denken Logistik groß und nehmen dafür auch entsprechend Geld in die Hand. Als gewachsenes Familienunternehmen trauen wir uns diese Investition absolut zu und gehen mutig und zukunftsorientiert voran. Zudem ist die Investition von 15 Millionen Euro ein starkes Bekenntnis für unseren Standort und die Region.“

Die nötige Flexibilität

Der neue Logistikcampus entsteht am Hauptsitz in Berkheim auf einem bereits bestehenden Grundstück. Die vorhandene Lagerfläche wird um neue Lager, Logistik- und Produktionsflächen erweitert. Die entstehenden Hallen bieten Platz für die frostfreie Lagerung von Maschinen und Produktionsmaterial, wie Guss- und Blechteilen sowie die unterschiedlichsten Palettenwaren in allen Größen. Max Wild nutzt die hochmodernen Lagerflächen sowohl für sich als auch für seine Kunden. Insgesamt vier Hallenschiffe werden entstehen: In zweien ist die ebenerdige Blocklagerung von schweren Gütern vorgesehen, in den anderen beiden wird die Lagerung sowohl ebenerdig als auch in Regalsystemen erfolgen.

Die Logistikflächen sind mit innovativer Technologie ausgestattet, wie diversen Flurförderzeugen und Hallenkränen mit einer Tragkraft von bis zu 63 Tonnen. Für Effizienz in der Lagerung und Logistik sorgt auch eine optimale Infrastruktur: vier Überladebrücken und extrabreite Tore mit Überdachung sowie direkte Verbindungen zwischen Toren und Lagerflächen. Lagerabschnitte von 5.000 Quadratmetern sind einzeln nutz- oder kombinierbar und gewähren, gemeinsam mit einer individuell anpassbaren Inneneinrichtung, wie Regalierung, die nötige Flexibilität für Max Wild und seine Kunden.

Top-Lage

Mit der direkten Autobahnanbindung an die A7 und die A96 bringt der neue Logistikcampus der Max Wild GmbH beste Standort-Voraussetzungen mit. „Damit die im neuen Logistikcampus eingelagerten Maschinen und Produktionsteile auch möglichst schnell und effizient an unsere Kunden und auf die Baustellen in ganz Deutschland ausgeliefert werden können, ist der Standort hier in Berkheim einfach ideal und ein echter Logistik-Vorteil“, betont Jochen Wild.

Geplanter Betrieb



In der Lagerhalle des neuen Logistikcampus werden im versetzten Ein- bzw- Zwei-Schicht-Betrieb zehn Mitarbeitende der Max Wild GmbH beschäftigt sein. Im dreistöckigen Bürogebäude, in dem sowohl Büros als auch Schulungsräume untergebracht sind, sollen künftig 30 kaufmännische Beschäftigte arbeiten.

Quelle: Max Wild