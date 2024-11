sensis GmbH gewinnt mit digitalem Wertstoffhof den Wettbewerb „GreenEconomy.IN.NRW“

Die sensis GmbH aus Viersen gehörte am 7. November 2024 zu den 24 Preisträgern des renommierten Förder-Wettbewerbs „GreenEconomy.IN.NRW“ vom Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV). Mit ihrem innovativen Projekt „Wertstoffhof der Zukunft“ leistete das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur ökologischen Transformation in Nordrhein-Westfalen.

Die sensis GmbH setzt mit ihrer Lösung für den modernen Wertstoffhof neue Maßstäbe in der Digitalisierung der Abfallwirtschaft und zeigt, wie Recyclingprozesse effizienter und benutzerfreundlicher gestaltet werden können. Das ausgezeichnete Projekt basiert auf einem Konzept, das in enger Zusammenarbeit mit dem Tiroler Unternehmen wiegon entwickelt wurde. Der digitale Wertstoffhof, der bereits als Pilotprojekt in Ischgl erfolgreich im Einsatz ist, ermöglichte eine vollautomatisierte Abwicklung sämtlicher abfallbezogener Prozesse. Von der Kennzeichenerkennung am Eingang über Selfservice-Terminals und eine Bürger-App bis hin zur zentralen Überwachung über eine Leitstelle – die Digitalisierung sorgt für eine optimierte Steuerung der Kundenströme und eine deutliche Entlastung der Mitarbeitenden.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung unseres Projekts im Rahmen des Wettbewerbs GreenEconomy.IN.NRW. Die Digitalisierung des Wertstoffhofs zeigt, dass moderne Technologien nicht nur den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen, sondern auch Betrieben und den Mitarbeitenden der Abfallwirtschaft. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft“, sagte Margit Klinken, Gesellschafterin der sensis im Rahmen der Preisvergabe.

Die NRW-Auszeichnung unterstreicht wissenschaftlich den Charakter des Konzeptes der sensis GmbH und bestätigt die Umsetzbarkeit der digitalen Lösung auch in weiteren Städten und Kommunen. Das Projekt trägt damit zur Umweltwirtschaftsstrategie des Landes bei, die durch das Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen (MUNV) gefördert wird. Die Strategie zielt darauf ab, innovative und nachhaltige Projekte zu unterstützen, um die digitale Kreislaufwirtschaft im Land weiter zu stärken.

Präsentation auf dem 8. SUMMIT Umweltwirtschaft NRW

Am 7. November 2024 präsentierte die sensis GmbH im Rahmen des 8. SUMMIT Umweltwirtschaft NRW in Düsseldorf ihr prämiertes Projekt. Der SUMMIT, der unter dem Motto „Aus der Praxis: Wie Unternehmen Innovationen beschleunigen“ stand, bot eine ideale Plattform, um sich mit anderen Akteuren aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu vernetzen und Impulse für zukünftige Entwicklungen zu erhalten. Als Teil der Abschlussveranstaltung trat sensis zusammen mit 23 weiteren Gewinnerprojekten des Wettbewerbs „GreenEconomy.IN.NRW“ auf die Bühne und präsentierte sich für ein gemeinsames Foto mit Viktor Haase, Staatssekretär im MUNV.

Über die sensis GmbH

Die sensis GmbH aus Viersen ist ein führendes Software-Unternehmen im Bereich der Digitalisierung von Kreislaufwirtschaftsprozessen. Mit ihren innovativen Softwarelösungen ermöglicht sie Kommunen und Entsorgern eine effizientere Verwaltung und Steuerung ihrer Abfallprozesse und trägt so zu einer modernen und nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei. Die sensis GmbH beweist mit ihren Projekten immer wieder ihre Rolle als Vorreiter in der Digitalisierung der Kreislaufwirtschaft von morgen und hebt sich als führender Trendsetter in der Branche hervor.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie dem österreichischen Unternehmen wiegon kann sensis bewährte Lösungen schnell und flexibel an die Bedürfnisse deutscher Städte und Kommunen anpassen.

Quelle: sensis GmbH