Road to Zero Waste: PreZero Stiftung erhält Nachhaltigkeitszertifizierung für Verwaltungsgebäude

Das Zentralgebäude der PreZero Stiftung & Co. KG hat gestern auf der Expo Real in München die Zertifizierung nach DIN Spec 91436 mit dem Reifegrad Gold erhalten. Geprüft wurde dies durch einen unabhängigen externen Prüfer von ZER-QMS (Zertifizierungsstelle Qualitäts- und Umweltgutachter GmbH).

Die Prüfung durchlief verschiedene Stufen: so wurden Interviews mit den Vorständen und unterschiedlichen Fachbereichen (u.a. CSR; Marketing, Facility Management) geführt sowie der komplette Standort besichtigt. Des Weiteren wurden wichtige Nachweisdokumente geprüft, hierzu gehörten u.a. Entsorgungsnachweise und Wiegescheine.

Die Zentrale der PreZero Stiftung in Heilbronn ist das erste Verwaltungsgebäude der Schwarz Gruppe in Deutschland, das die Goldzertifizierung nach DIN Spec 91436 erhält. Mit dem Reifegrad Gold begibt sich PreZero damit sehr erfolgreich auf die „Road to Zero Waste“. Bei der Zertifizierung können die Reifegrade „Bronze“, „Silber“ und „Gold“ erreicht werden, wobei Gold die jeweils höchsten Werte an Recycling und Abfallvermeidung bedeutet. So liegt der Anteil der positiven Verwertung (Abfallvermeidung, Abfallreduktion, Recycling, Kompostierung, Vergärung) bei mindestens 95 Prozent und die neutrale Verwertung (Verbrennung mit Energierückgewinnung) bei maximal 5 Prozent. Die DIN Spec 91436 Zertifizierung verfolgt das Ziel, so viele Abfälle wie möglich zu reduzieren, nicht kreislauffähige Abfälle zu minimieren und die Gewährleistung einer optimalen Verwertung und Entsorgung sicherzustellen. Die Zertifizierung hat für PreZero eine besondere Bedeutung, da der DIN-Standard auf eine PreZero-Initiative zurückgeht. Gemeinsam mit einem Konsortium aus NGOs, Wissenschaft und Wirtschaft hat PreZero den DIN Spec 91436-Standard zur Entwicklung eines nachhaltigen Abfall- und Wertstoffmanagements erarbeitet.

„Unser Ziel bei der Entwicklung des DIN Spec Standards war es, Transparenz und Vergleichbarkeit zu schaffen. Das haben wir sehr gut mit unserem Verwaltungsgebäude umgesetzt: unabhängige Prüfstellen bescheinigen uns anhand festgelegter Kriterien, dass wir Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft leben. Unsere Mitarbeitenden fühlen sich dieser Mission verpflichtet und zeigen dies in ihrem nachhaltigen Umgang mit Wertstoffen“, so Dietmar Böhm, Vorstand PreZero Dual, Intragroup Services & New Business PreZero International.

„Nach eingehender Prüfung aller Anforderungen der DIN Spec 91436 freuen wir uns, dass die Prüfung des Hauptsitzes in Heilbronn mit dem Reifegrad „Gold“ abgeschlossen werden konnte. Die Prüfung wird mindestens einmal im Jahr wiederholt, sodass sichergestellt ist, dass alle Prüfpunkte kontinuierlich erfüllt werden“, schließt Dr. Norbert Hüsgen, Geschäftsführender Gesellschafter von der zu verleihenden Stelle, ZER-QMS, an.

Das Engagement von PreZero geht jedoch noch weiter: Gemeinsam mit Lidl in Deutschland arbeiten beide Unternehmen intensiv daran, alle Lidl-Filialen und die 39 Verwaltungs- und Warenverteilzentren in Deutschland bis 2027 mit der Zertifizierung nach DIN Spec 91436 auszuzeichnen. Durch diesen Meilenstein werden die Unternehmen der Schwarz Gruppe zum Vorreiter auf dem Weg zu einer zukunftsfähigen Kreislaufwirtschaft.

Quelle: PreZero Stiftung & Co. KG