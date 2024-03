Schrottabholung NRW: Vorreiter in der Ressourcenschonung

Metallrecycling durch Ankauf: Ein Beitrag zur Nachhaltigkeit im Umgang mit Schrott.

In Zeiten der ‚letzten Generation‘ sind die Themen „Recycling“ und „Nachhaltigkeit“ in den Mittelpunkt des Interesses gerückt. Dies zeigt sich besonders in Initiativen wie der „Schrottabholung in Bochum“, die es ermöglichen, dass Ressourcen effizient zurück in den Kreislauf der Rohstoffgewinnung geführt werden.

Inzwischen ist sicherlich jedem Menschen nicht nur hierzulande klar geworden, dass sich in unserem Verhältnis zu unserer Erde, der Natur und den Ressourcen dringend sehr viel ändern muss. Über acht Milliarden Menschen bevölkern inzwischen unseren Planeten und so ist es kein Wunder, dass der Zeitpunkt, an dem es möglich ist, dass sich verbrauchte Ressourcen innerhalb eines Jahres auf natürliche Art erneuern können, immer früher im Jahr erreicht wird. Im Jahr 1970 war dieser Erdüberlastungstag am 29. Dezember erreicht, so war dies im vergangenen Jahr bereits am 29. Juli der Fall. Dies entspricht der Nutzung von 1,74 Erden. Die bedeutsame Rolle von Unternehmen wie Schrottabholung NRW im Recyclingprozess trägt zur Reduktion der CO2-Emissionen bei und hilft, den Erdüberlastungstag, der sich jährlich dramatisch nach vorne verschiebt, hinauszuzögern.

Die Firma Schrottabholung NRW spielt dabei eine tragende Rolle, indem nicht nur in Bochum, sondern in der gesamten Region wertvolle Materialien durch „Schrottankauf in Bochum“ und Umgebung zurückgewonnen werden und somit einen wesentlichen Beitrag zum Umweltschutz leistet.

Auch Deutschlands Kreislaufwirtschaft trägt mithilfe der Rückgewinnung von Rohstoffen ihren Teil zur Ressourcenschonung bei

Ein Schwerpunkt der Kreislaufwirtschaft in Deutschland und anderen Industrienationen, die zu einem sehr viel größeren Anteil verantwortlich für die prekären Zustände als andere Länder sind, ist sicherlich die Reduktion der CO2-Emissionen. Aber auch die Sammlung von Schrott und seine Wiederaufbereitung ist aus Gründen der Schonung natürlicher Vorkommen und der Verhinderung immer neuer Absatzgebiete sowie auch durch den Abbau von Materialien entstehende Umweltschäden alternativlos – nicht nur, aber insbesondere in Hinblick auf zukünftige Generationen. Diese tragen die realen Kosten für jeden Fehler, den wir uns heute leisten, und die gehen weit über betriebswirtschaftliche Überlegungen hinaus. Vielmehr geht es um die Versorgung der Weltbevölkerung und ein Ausbremsen des Klimawandels. Aus diesem Grund werden sowohl die Stellschrauben bei jedweden Emissionswerten gedreht als auch ein potentes System zum Zweck eines möglichst effizienten Umweltschutzes sowie zur Ressourcenschonung unterhalten. Durch die Schrottabholung und den Ankauf in Bochum und anderen Städten werden nicht nur Ressourcen geschont, sondern auch die Umweltbelastung durch die Neugewinnung von Rohstoffen vermindert. Die Anstrengungen müssen von jedem Einzelnen unternommen werden, damit unsere Erde auch zukünftig ein lebenswerter Planet bleiben kann, der Milliarden Menschen eine Heimat ist.

Quelle: Diab Allawi / Schrottabholung NRW