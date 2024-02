Neuer KMU-Beauftragter: VKU gratuliert Dr. Markus Pieper

KMU-Definition ist dringendstes Thema.

Dr. Markus Pieper ist zum KMU-Beauftragter der Europäischen Kommission ernannt worden. Ingbert Liebing, Hauptgeschäftsführer des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU), hat ihm in einem persönlichen Schreiben gratuliert und für die gute Zusammenarbeit in seiner Zeit als Mitglied des Europäischen Parlaments gedankt:

„Die Ernennung von Dr. Markus Pieper ist ein Lichtblick für den Mittelstand. Als Abgeordneter im Europäischen Parlament war er immer ein guter Ansprechpartner, hatte immer ein offenes Ohr für die Belange der Kommunalwirtschaft. Mit seiner Expertise, Erfahrung und Leidenschaft wird Dr. Pieper den Anliegen der kleineren und mittleren Unternehmen mehr Gewicht in den politischen Prozessen der EU verleihen können. Eine Bitte haben wir ihm gleich mitgegeben: Wir hoffen, dass er auch das heiße Eisen der KMU-Legaldefinition anpacken und dafür werben wird, sie auf kleine und mittlere kommunale Unternehmen auszudehnen. Dann würde endlich auch der kommunale Mittelstand von Bürokratieabbau und Zugang zu Fördermitteln profitieren. Davon sind mittelständische kommunale Unternehmen bisher nur wegen ihrer Eigentümerschaft ausgeschlossen; und das, obwohl sie nicht nur im Wettbewerb mit privaten Anbietern wie Großkonzernen stehen, sondern den Wettbewerb sogar beleben.

Kleine und mittlere Unternehmen sind das Rückgrat der Wirtschaft in Europa, insbesondere in Deutschland. Dazu gehören auch kleine und mittlere kommunale Unternehmen, die wesentliche Aufgaben der Daseinsvorsorge erfüllen. Konkret trägt der kommunale Mittelstand zum Beispiel dazu bei, die Energiewende vor Ort für Klimaneutralität und Versorgungssicherheit umzusetzen. Und kleinere und mittlere Unternehmen forcieren den Glasfaserausbau für schnelles Internet in Stadt und Land.“

Quelle: VKU