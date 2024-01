6. Praxisforum Kunststoffrezyklate am 13. und 14. März 2024 in Darmstadt

Herausforderungen beim werkstofflichen Recycling von Polycarbonat, Chancen für ein zirkuläres Design in der Automobilindustrie oder die Frage, ob es ausreichende Rezyklatmengen in angemessener Qualität für alle Anwender gibt: Dies und mehr behandelt die Veranstaltung, zu der das Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF einlädt.

Das sechste Praxisforum Kunststoffrezyklate am 13. und 14. März 2024 in Darmstadt bietet Expertenwissen zu Themen wie Additivierung und Stabilisierung, Analyse von Rezyklaten, Masterbatches und Compounds sowie Anwendungen. Das Programm für die Fachtagung in englischer Sprache und die Online-Anmeldung sind ab sofort verfügbar. Das neue Format #LBFDeepDive beantwortet Fragen einem exklusiven Teilnehmerkreis.

Internationaler Austausch in der Kunststoffbranche

Vorträge von ausgewählten nationalen und internationalen Expertinnen und Experten aus Forschung und Industrie wie der Coperion GmbH, BYK-Chemie GmbH, Audi AG, Hyundai Motor Deutschland GmbH, Miele & Cie. KG, Sulo Deutschland GmbH, TecPart Verband Technische Kunststoff-Produkte e.V., cirplus GmbH, ifeu GmbH, trinamiX GmbH, PolyIQ GmbH, SI Group und Trinseo geben Einblicke in Marktentwicklungen, Forschungsansätze und technische Lösungen. Neben den fachlichen Inhalten ist die Veranstaltung eine etablierte Plattform für den informellen Austausch zwischen den Teilnehmenden und bietet ausgezeichnete Möglichkeiten zum Netzwerken.

Veranstaltungsort für das sechste Praxisforum Kunststoffrezyklate 2024 ist das Welcome Hotel in Darmstadt. Das Hotel ist zentral gelegen, verfügt über eine Tiefgarage und kann gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreicht werden.

Übergabe der Tagungsleitung

Professor Rudolf Pfaendner gibt nach fünf erfolgreichen Veranstaltungen die Tagungsleitung an Dr. Elke Metzsch-Zilligen und Dr. Christian Beinert weiter: „Ich freue mich, dieses Team als neue Tagungsdoppelspitze begrüßen zu dürfen.“ Beide sind Experten auf ihren jeweiligen Fachgebieten Kunststoffadditive beziehungsweise Kunststoffformgebung und werden die Tagung mit neuen Ideen bereichern.

Neues exklusives Zusatzformat: #LBFDeepDive

Neben den bewährten Veranstaltungselementen bietet das #LBFDeepDive am Vortag des Praxisforums einem exklusiven Teilnehmerkreis erstmals die Möglichkeit einen ganzen Tag Einblicke in die Forschungsaktivitäten des Fraunhofer LBF zum Thema Kunststoff-Rezyklate zu erhalten. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler geben hier vertiefende Einblicke in ihre Forschungsarbeiten, zum Beispiel welche Potenziale zur Reduktion von Emissionen und Gerüche vorhanden sind, wie Unternehmen erfolgreiche Rezyklate durch Additive und durch Nachstabilisierung erhalten oder welche Möglichkeiten und Grenzen im Kontext der Rezyklat-Analytik (Verunreinigungen, Zusammensetzung, Rheologie etc. zu beachten sind. Konkrete Erfahrungsberichte über innovative Ansätze und fachliche Diskussionen zwischen den Teilnehmenden aus Industrie und Wissenschaft stehen im Mittelpunkt.

Schnittstelle Wissenschaft und Wirtschaft

Das Fraunhofer LBF als anwendungsorientierte Forschungseinrichtung und neutraler Ansprechpartner bildet die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft und hat speziell im Themenumfeld Rezyklate eine führende Rolle in der Forschungslandschaft inne. Mit der Durchführung zahlreicher Technologietagungen und Industriearbeitskreise nimmt das Darmstädter Forschungsinstitut seit vielen Jahren einen festen Platz in der Kunststoffbranche ein und hat als erfahrener und etablierter Partner die Federführung der Veranstaltung 2022 von dem Hanser Verlag übernommen. Der Hanser Verlag unterstützt die Tagung weiterhin ideell.

Programm und Anmeldemöglichkeit:

Quelle: Fraunhofer LBF