Pressemitteilung zum Ausscheiden von BDSV Hauptgeschäftsführer Thomas Junker

Die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen. e. V. (BDSV) gibt zum Beginn des neuen Jahres bekannt, dass die seit Januar 2020 bestehende vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Hauptgeschäftsführer Thomas Junker „in allerbestem Einvernehmen“ zum 31. Dezember 2024 enden wird.

„Die BDSV bedankt sich an dieser Stelle bei Herrn Thomas Junker für seine wertvollen Impulse und seinen engagierten Einsatz während der gemeinsamen Zeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.“ Während der Übergangszeit bis zur Neubesetzung der Hauptgeschäftsführung wird der Verband durch ihren Geschäftsführer Guido Lipinski sowie den Vorstand vertreten.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die Stahlrecyclingbranche durchläuft eine bedeutende Transformationsphase, die von täglich neuen Anforderungen an die Mitgliedsunternehmen geprägt ist. Daher bleibt eine starke Interessenvertretung des Verbands von großer Bedeutung. Die BDSV wird auch weiterhin aktiv die politischen Rahmenbedingungen mitgestalten, Informationen an Mitglieder verständlich zur Verfügung stellen, attraktive Dienstleistungen wie spezifische Schulungen anbieten und als Plattform für die gesamte Stahlrecyclingbranche dienen. Diese Säulen bilden das Fundament unserer starken Arbeit.

Die BDSV schätzt die Mitwirkung ihrer Mitglieder und freut sich auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Jahr, um gemeinsam die Herausforderungen der Stahlrecyclingbranche erfolgreich zu meistern.“

Quelle: BDSV