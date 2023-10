Startschuss für das Schweizer Projekt „Swiss PV Circle“

Das Projekt entwickelt Geschäftsmodelle mit dem Ziel, die Wiederverwendung von Photovoltaik-Modulen in der Schweizer Solarbranche zu etablieren und somit eine Kreislaufwirtschaft zu stärken.

Die Reiling PV-Recycling engagiert sich gemeinsam mit seinem Schweizer Partner, der KWB Planreal AG, im Schweizer Projekt „Swiss PV Circle“. Das Projekt rund um die Initiatoren SENS eRecycling, Swissolar und die Berner Fachhochschule sowie weitere Partner aus der Solar- und Energiebranche beabsichtigt, datengestützt die optimale Kreislaufstrategie für Photovoltaik-Module am Ende ihres ersten Lebenszyklus zu bestimmen. Noch leistungsfähige Photovoltaik-Module sollen als Secondhand-Module wieder auf den Markt gebracht werden.

Denn 2022 wurden in der Schweiz so viele neue Photovoltaik-Anlagen wie nie zuvor installiert. Gegenüber dem Vorjahr stieg der Zubau um nahezu 60 Prozent [1]. Was die Installateure im Moment leisten, wird die Recyclingbranche in rund 20 bis 25 Jahren spüren. Dann werden die Photovoltaik-Module am Ende ihres Lebenszyklus angelangt sein. Was viele nicht wissen: Bei rund der Hälfte dieser ausrangierten Photovoltaik-Module würde die Leistung ausreichen, um sie als Secondhand-Module weiterzuverwenden. Das zeigen Erkenntnisse der Berner Fachhochschule aus dem EU-Horizon Projekt Circusol. Denn Photovoltaik-Module verlieren pro Jahr nur etwa 0,5 Prozent ihrer Leistung [2] und besitzen somit nach 20 Jahren immer noch 90 Prozent ihrer ursprünglichen Leistung.

Die Gründe, weshalb Photovoltaik-Module dennoch ausgemustert werden, sind vielfältig. Neben wetterbedingten Schäden wie Hagel spielt sicherlich auch der technologische Fortschritt eine Rolle: Neue Photovoltaik-Module leisten oft deutlich mehr als solche, die vor 20 Jahren auf Dächern und Fassaden installiert wurden.

Das Projekt entwickelt Geschäftsmodelle mit dem Ziel, die Wiederverwendung von Photovoltaik-Modulen in der Schweizer Solarbranche zu etablieren und somit eine Kreislaufwirtschaft zu stärken. Durch die Verlängerung der Nutzungsdauer der Module sollen Ressourcen geschont werden. Dazu wird eine Plattform entwickelt, welche durch ein umfangreiches Datenmanagement die frühzeitige Bestimmung der zutreffenden Kreislaufstrategie ermöglicht.

Diese datenbasierte Einschätzung soll durch ein standardisiertes Testverfahren gestützt werden, welches das Wiederverwendungspotenzial von Photovoltaik-Modulen bestimmt. Dadurch können getestete Secondhand-Module zu einem günstigeren Preis auf den Markt gebracht und nur jene Module dem Recycling zugeführt werden, welche nicht mehr funktionsfähig sind.

Quelle: Reiling Unternehmensgruppe

