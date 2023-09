Sesotec auf der Fakuma Messe 2023 – “Economy meets Ecology“

Die Sesotec GmbH wird auf der Fakuma Messe in Friedrichshafen vom 17. bis 21. Oktober vertreten sein. Unter dem Motto „Economy meets Ecology“ zeigt Sesotec, wie intelligente Technologien und nachhaltiges Wirtschaften Hand in Hand gehen. Besucher können die innovativen Geräte- und Servicelösungen von Sesotec auf dem Messestand 1301 in Halle B1 erleben.

Premiere: Sortierplattform PRE-SORT

Das große Highlight des Messeauftritts ist die Premiere der PRE-SORT Sortierplattform. Diese Plattform stellt einen beachtlichen Fortschritt in der Kunststoff- und Recyclingindustrie dar und verspricht, Präzision, Effizienz und Nachhaltigkeit in der Branche neu zu definieren. Die Komponenten VARISORT COMPACT Sortiergerät, Entstaubung, Materialförderung und Zentralsteuerung sind bei PRE-SORT auf einer Plattform vereint. Je nach Anforderung können Kunststoff-Mahlgüter nach Farben, Formen, Metallarten oder Kunststoffarten sortiert werden. Hervorzuheben ist die Flexibilität der Plattform: Dank ihrer mobilen Basis kann PRE-SORT überall dort eingesetzt werden, wo sie benötigt wird. Der Mehrwert für Kunden besteht darin, dass PRE-SORT eine umfassende Kontrolle über die Qualität des Eingangsmaterials ermöglicht und unabhängiger von externen Lieferanten macht. Dank beliebig kombinierbarer Sensorik und der Möglichkeit, je nach Materialzusammensetzung unterschiedlichste Sortierabläufe auszuwählen, bietet PRE-SORT volle Prozessflexibilität.

Bewährte Metallseparatoren und neue Features

Zusätzlich zur PRE-SORT Plattform werden auch weitere etablierte Geräte und Systeme von Sesotec vorgestellt, u.a. das Materialanalysesystem FLAKE SCAN, der Metalldetektor GF, die Metall-Separiereinheit RE-SORT, der Metall-Separator RAPID VARIO mit drehbarer Separiereinheit und der Metall-Separator PROTECTOR für Extruder, Spritzgieß- und Blasformmaschinen. Für Letzteren präsentiert Sesotec auf der FAKUMA als Option das sogenannte „Monitoring Package“. Dabei überwacht eine optionale Sensoreinheit, die direkt auf dem Protektor platziert wird, Feuchtigkeits-, Temperatur- und Farbabweichungen bzw. -schwankungen des durchlaufenden Materials. Informationen zu Parameterabweichungen werden an ein übergeordnetes System weitergegeben, Prozesse können angepasst werden und die höchste Qualität der Endprodukte ist sichergestellt.

Künstliche Intelligenz (KI) bei Service und Instandhaltung

Sesotec hat seine KI-Kompetenz in den Bereichen Service und Instandhaltung erweitert. Die neuen Servicelösungen, die die Effizienz, Produktivität und Konnektivität von Kunststoffanlagen in Produktion, Verarbeitung und Recycling steigern, werden ebenfalls auf dem FAKUMA Messestand gezeigt.

Visualisierungssoftware Insight.WEB

Hersteller und Verarbeiter von Kunststoff sehen sich mit hohen Qualitätsanforderungen und immer komplexeren Prozessen konfrontiert. Die Lösung zur Erfüllung der Anforderungen ist die Visualisierungssoftware Insight.WEB von Sesotec. Die browserbasierte Plattform ist ein kundenorientiertes Smart Data Management. Auf einen Blick und durch intuitive Individualisierung lassen sich die Geräteleistung, anstehende Wartungen oder Potenziale zur Prozessoptimierung sowie wichtige Änderungen und Warnungen einfach und übersichtlich darstellen.

Dietmar Dieing, Sesotec Vice President Sales Plast, betont: „Durch die FAKUMA bieten sich uns nicht nur unvergleichliche Möglichkeiten zur Präsentation unserer innovativen Technologien, sondern auch zur Intensivierung des Dialogs mit Kunden und Partnern. Es ist ein entscheidendes Forum, das die Relevanz von Fortschritt und Nachhaltigkeit in unserer Branche unterstreicht. Für Sesotec ist die FAKUMA weit mehr als eine Messe – es ist eine Bühne für die Zukunft der gesamten Kunststoffindustrie.“ Michael Perl, Group Director Sales Division Sorting Recycling, ergänzt: „Der Kunststoffkreislauf ist nicht mehr nur ein Konzept, sondern ein zentrales Element der modernen Kunststoffbranche. Dabei sind die richtigen Sortiertechnologien das Rückgrat eines effektiven Recyclings. Sie sind der Schlüssel, um den wahren Wert von Kunststoffabfällen zu erschließen und sie in hochwertige, wiederverwendbare Materialien zu verwandeln.“

Für weitere Informationen über die Highlights von Sesotec auf der FAKUMA 2023 besuchen Sie die Website https://www.sesotec.com/emea/de/lp/fakuma-2023.

Quelle: Sesotec GmbH