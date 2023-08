Deutscher Verpackungspreis 2023 in der Kategorie Digitalisierung geht an das SaaS-Startup Recyda

Die unabhängige Jury des Deutschen Verpackungspreises 2023 hat die diesjährigen Gewinner bekannt gegeben.

In der Kategorie Digitalisierung überzeugte das Startup Recyda die Jury mit seiner internationalen Extended Producer Responsibility-Lösung (EPR) für die Verpackungsindustrie. Die Software-as-a-Service-Lösung ist in der Lage, die digitale Auswertung der Recyclingfähigkeit mit der Berechnung von Lizenzgebühren zu kombinieren. Unternehmen können so Einsparpotenziale durch Anwendung von Öko-Design-Kriterien identifizieren und ihre Ziele im Bereich der Circular Economy auf besonders effiziente Weise erreichen.

Die Verpackungsindustrie steht angesichts der neuen EU-Verpackungsverordnung sowie finanziellen Vorgaben unter Druck, Verpackungen künftig so kreislauffähig wie möglich zu gestalten. Aufgrund länderspezifischer Unterschiede ist das jedoch sehr aufwändig. Da trifft das Team von Recyda rund um das Gründertrio Vivian Loftin, Anna Zießow und Christian Knobloch genau ins Schwarze: Ihre digitale Plattform steigert die Transparenz hinsichtlich Nachhaltigkeitsaspekten von Verpackungssortimenten und ermöglicht spezifische Auswertungen für mehr als 20 Länder.

Für diesen innovativen Ansatz zeichnet das 1990 gegründete Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) das Startup nun mit dem renommierten Deutschen Verpackungspreis 2023 in der Kategorie Digitalisierung aus. Der Preis steht unter der Schirmherrschaft des Ministeriums für Wirtschaft und Energie und wird 2023 bereits zum 46. Mal verliehen. Gewinner des Verpackungspreises nominieren sich gleichzeitig für den World Star der World Packaging Organisation (WPO).

Die Jury hebt in ihrer Begründung hervor: „Die Recyda EPR-Plattform macht die finanzielle Incentivierung recyclingfähiger Verpackungslösungen real anwendbar und leistet so einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft von Verpackungen.“ Recyda-Mitgründerin Vivian Loftin führt aus: „Wir sind sehr stolz, dass wir als Startup einen Nerv der Wirtschaft getroffen haben und uns nach so kurzer Zeit bereits als feste Größe im Markt etablieren konnten. Diese Auszeichnung zeigt, dass sich unsere harte Arbeit auszahlt. Wir denken, dass unser Werdegang ein positives Signal in der Industrie setzt und wir so den Wandel zu nachhaltigen Verpackungslösungen vorantreiben.“ Die offizielle Preisverleihung findet am 13. September 2023 im Berliner Meistersaal am Potsdamer Platz statt.

Quelle: Recyda