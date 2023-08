Recyclingbaustoffe: Otto Dörner gibt die Einführung einer neuen Produktlinie bekannt

Unter dem Namen RC-LITH stellt das Unternehmen ab dem 1. August seinen Kunden Recyclingbaustoffe gemäß der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) zur Verfügung.

Die Recyclingbaustoffe der neuen Produktlinie RC-LITH wurden in den Werken Hittfeld und Nützen entwickelt. In Zukunft stellt Otto Dörner das Material an allen Recyclingstandorten der Unternehmensgruppe in Norddeutschland her. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, „eine breite Palette hochwertiger Recyclingbaustoffe anzubieten, um den Bedürfnissen und Anforderungen der Baubranche gerecht zu werden. Zudem werden fortlaufend weitere Produkte entwickelt, die den Anwendungsgebieten gemäß den Einbautabellen der Ersatzbaustoffverordnung entsprechen und somit die Produktlinie RC-LITH erweitern.“

Mit der Einführung der Ersatzbaustoffverordnung erhalten auch altbekannte Produkte bei Otto Dörner wie Beton- und Mischrecycling ein neues Gewand. Zusätzlich zu den vorgeschriebenen Bezeichnungen der EBV, wie RC1, RC2 und BM0, werden die Produkte mit dem Produktnamen RC-LITH versehen. Dadurch erhält beispielsweise ein Betonrecycling mit Korngröße 0-32 und der Bezeichnung RC1 den Produktnamen „RC-LITH Beton B1 0/32 RC1 Tragschicht“.

Die Zertifizierung einiger der Baustoffe soll nun sukzessive gemäß der QUBA-Richtlinie erfolgen. QUBA, die Abkürzung für Qualitätssicherung Sekundärbaustoffe, stellt sicher, dass die hergestellten Baustoffe den geltenden bau- und umwelttechnischen Regelwerken entsprechen und eine ordnungsgemäße und schadlose Verwertung gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz gewährleistet ist. Dies gewährleistet nicht nur die rechtskonforme Verwendung in Bauprojekten, sondern auch die Gewissheit, dass die Kunden von Otto Dörner nachhaltige Lösungen erhalten, auf die sie sich verlassen können.

Das Unternehmen versichert, „dass die Verwendung der RC-LITH-Baustoffe bedeutet, dass diese Produkte vollständig den Anforderungen der Ersatzbaustoffverordnung entsprechen. Zusätzlich zu diesem Ansatz werden die Recyclingprodukte unter Einsatz von grünem Strom hergestellt und mit HVO-betriebenen Lkw zu Baustellen gebracht, was ihre Umweltverträglichkeit weiter steigert.“

Quelle: Otto Dörner GmbH & Co. KG