Bergisches Bildungsnetzwerk erhält Auszeichnung

Das Bildungsnetzwerk KURS 21 e.V. wurde als „Zertifizierte Einrichtung Bildung für nachhaltige Entwicklung“ ausgezeichnet. Das Zertifikat der Agentur Bildung für nachhaltige Entwicklung NRW (BNE-Agentur NRW) zeichnet außerschulische Bildungseinrichtungen aus, die besondere Qualitätsstandards bei Bildungsangeboten für nachhaltige Entwicklung erfüllen.

Das Wuppertal Institut kooperiert seit 2002 mit KURS 21 und steht dem Netzwerk bei zahlreichen Projekten mit seiner wissenschaftlichen Expertise zur Seite. Ziel ist, junge Menschen dafür zu gewinnen und zu befähigen, eine sich zunehmend schneller verändernde Welt nachhaltig zu gestalten, sie in ihrem Denken und Handeln zu unterstützen und auf dem Weg zur Selbstwirksamkeit zu begleiten. Zuletzt unterstützte das Wuppertal Institut KURS 21 bei der Denkwerkstatt des 6. Bergischen EnergiewendeCamp im Januar 2023. Schüler*innen konnten hier nachhaltige Energie- und Klimakonzepte sowie zukunftsfähige Technologien aus den Bereichen erneuerbare Energien, Ressourcen- und Energieeffizienz in der Praxis kennenlernen.

KURS 21 ist als gemeinnütziger Verein im Bergischen Städtedreieck aktiv. Das regionale Bildungsnetzwerk orientiert sich am Leitbild der Nachhaltigkeit und vernetzt Schulen mit Unternehmen sowie Bildungs- und Forschungseinrichtungen der Region. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum an Bildungsangeboten an der Schnittstelle Schule-Wirtschaft: Schulen und Unternehmen arbeiten bei KURS 21 Hand in Hand, um Schüler*innen beruflich zu orientieren, Lehrkräfte zu qualifizieren, Schulleitungen und Führungskräfte zielgerichtet und praxisnah weiterzuentwickeln oder spannende Projekte und Wettbewerbe im Kontext Schule-Wirtschaft zu etablieren. Schüler*innen können beispielsweise in Praxiscamps ihr Wissen über Natur, nachhaltige Ökonomie, Ernährung, Technik und Mobilität vertiefen und praktisch anwenden. In Denkwerkstätten werden Zukunftsszenarien diskutiert und junge Menschen für ein nachhaltiges Leben und Lernen inspiriert. Unternehmerisches Denken und Handeln werden in Bergischen Firmen oder nachhaltigen Schülerfirmen erprobt.

Norbert Peikert, erster Vorsitzender der BNE-Agentur und Athanasia Djokic, Geschäftsführerin der BNE-Agentur, hierzu: „Nach einem intensiven Zertifizierungsverfahren, freuen wir uns sehr, mit dem BNE-Siegel unsere Bildungsarbeit in die Öffentlichkeit zu tragen. Das zeigt auf der einen Seite unsere bereits erreichten Qualitätsstandards, auf der anderen Seite ist es zugleich Ansporn und Herausforderung, um nachhaltiges Denken und Handeln im Bildungswesen des Bergischen Landes zu verstetigen.“

Quelle: Wuppertal Institut