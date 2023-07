Erfolgsgeschichte des Sonderabfall-Managements in Rheinland-Pfalz

30-jähriges Bestehen der SAM GmbH.

Eine gesicherte Entsorgung gefährlicher Abfälle, transparente Sonderabfallströme in, aus und nach Rheinland-Pfalz sowie eine umfassende Beratung – was 1993 noch Vision war, ist seit langem Realität: Die SAM Sonderabfall-Management-Gesellschaft Rheinland-Pfalz mbH hat es geschafft, nunmehr dreißig Jahre eine unverzichtbare Größe in der rheinland-pfälzischen Sonderabfallwirtschaft zu sein. Als Public-Private-Partnership-Unternehmen ist sie ein verlässlicher Partner der Wirtschaft mit dem klaren Ziel, die ihr gesetzlich übertragenen Aufgaben fachkompetent, effizient und praxisgerecht zu erfüllen.

In einer aus diesem Anlass am 12. Juli 2023 begangenen kleinen Feierstunde griff Ministerin Kathrin Eder vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität Rheinland-Pfalz das überaus gelungene Zusammenspiel zwischen Staat und Wirtschaft auf.

„Vor dem Hintergrund der angestrebten Treibhausgasneutralität und der Debatte über ‚die Wiederherstellung der Natur‘ muss die Vision sein, dass Müll bestenfalls gar nicht entstehen und im Idealfall Rohstoffe möglichst lange im Kreislauf geführt werden sollten. Doch dort, wo Abfall unvermeidbar ist, muss er verantwortungsvoll und möglichst hochwertig entsorgt werden, um Boden, Wasser und Luft vor Verunreinigungen zu schützen. Dies gilt umso mehr für Sonderabfälle. Hier sorgt die SAM seit über 30 Jahren verlässlich und sicher für deren Entsorgung“, so Klimaschutzministerin Katrin Eder über die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Land und Wirtschaft in der SAM in Rheinland-Pfalz. Auch in Zukunft wird die SAM für ihre Kunden da sein und mit ihnen gemeinsam „Sonderabfallprobleme zuSAMmen lösen“.

Quelle: SAM GmbH