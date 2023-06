Altteppichböden erhalten neuen Recycling-Ansatz

IKV und ITF entwickeln einen kreislauffähigen textilen Bodenbelag mit hochwertigem Recycling-PA6.

Altteppichböden werden bisher größtenteils einer thermischen Verwertung zugeführt, was eine unbefriedigende Lösung darstellt, insbesondere wenn es sich bei den Abfällen um wertvolle technische Kunststoffe wie PA6 oder PA6.6 handelt. Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben die beiden Aachener Institute TFI – Institut für Bodensysteme und IKV -Institut für Kunststoffverarbeitung ein innovatives Forschungsprojekt gestartet.

Im Rahmen dieses Projektes entwickeln TFI und IKV einen kreislauffähigen textilen Bodenbelag mit einem hohen Anteil an recyceltem PA6 (rPA6) von bis zu 90 Gewichtsprozent. Dabei wird eine innovative Folien-Rückenbeschichtung eingesetzt, um diesen hohen Recycling-Anteil zu ermöglichen.

Mittels Thermobonding-Technologie

Voruntersuchungen des IKV und TFI haben gezeigt, dass durch die Kombination von Folienextrusion und Polnoppen-Einbindung mittels der Thermobonding-Technologie textiler Bodenbelag aus PA6 hergestellt werden kann, der für den Recycling-Kreislauf geeignet ist. Eine Herausforderung besteht darin, einen Prozess zu entwickeln, der eine hochwertige Flachfolie aus Alt-Teppichböden mit einem hohen Kontaminationsgrad ermöglicht. Die fehlerfreie Applikation der Flachfolie im Thermobondingverfahren, ohne das Auftreten von Luftblasen oder Falten, stellt eine weitere Herausforderung dar, insbesondere da dieses Verfahren für Teppichböden bisher kaum erforscht ist.

Das Forschungsprojekt des TFI und des IKV zielt darauf ab, diese Herausforderungen zu überwinden und einen innovativen und nachhaltigen textilen Bodenbelag aus Alt-Teppichböden mit einem hohen Anteil an recyceltem PA6 zu entwickeln. Durch die Schaffung eines effizienten Recycling-Kreislaufs für wertvolle technische Kunststoffe wird nicht nur die Umweltbelastung reduziert, sondern auch ein wertvoller Beitrag zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen geleistet.

Als Projektpartner sind diese Unternehmen in das Vorhaben involviert: Aixtrusion GmbH, Anker Gebr. Schoeller GmbH + Co. KG, Aquafil S.P.A., BASF SE, BB Engineering, Coperion GmbH, Entex Rust & Mitschke GmbH, Findeisen GmbH, Freudenberg Performance Materials, Lydall-Gutsche GmbH & Co. KG, Mitsui Chemicals Europe GmbH, MKV GmbH Kunststoffgranulate, Morton Extrusionstechnik GmbH, Object Carpet GmbH, Re Plano GmbH, RDG Kunststoffe GmbH, Think Tank Technologies engineering & innovations, Verband der deutschen Heimtextilien, Vorwerk & Co. Teppichwerke GmbH.

Quelle: Institut für Kunststoffverarbeitung (IKV)