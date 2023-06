Liebherr weiht neue Vertriebs- und Servicezentrale für Österreich ein

Am 15. und 17. Juni 2023, rund eineinhalb Jahre nach dem Spatenstich zum Start der umfangreichen Baumaßnahmen, feierte Liebherr die offizielle Eröffnung der neuen Niederlassung in Puch mit Kunden, Partnern, Mitarbeitenden, sowie Vertretern aus der lokalen Politik und der Presse.

Die neue Niederlassung, die auf über 30.000 Quadratmetern Verwaltungs-, Reparatur- und Werkstattbereich umfasst, wird künftig alle Vertriebs- und Serviceleistungen rund um Liebherr-Baumaschinen sowie Krane für Österreich koordinieren und abwickeln.

Die Liebherr-Vertriebs- und Servicezentrale Österreich, eine 40 Millionen-Investition im Salzburger Land, bündelt seit Anfang Mai diesen Jahres alle bestehenden Leistungen, die bislang von der Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH abgedeckt wurden, in einer neuen Gesellschaft, um Kunden im Land noch umfassenderen und individuelleren Verkauf und Service aus einer Hand zu bieten. Gefeiert wurde dies vergangene Woche sowie am Wochenende im Rahmen eines Kundentags am 15. Mai sowie eines Familientags am 17. Mai anlässlich der Einweihung des neuen Standorts.

Kontinuierliches Wachstum in Österreich als Grundlage für die Expansion

Seit dem 16. November 2021 sind auf dem zentral neben der Autobahn A 10 gelegenen Areal ein rund 4.800 Quadratmeter großes Verwaltungsgebäude mit Büroräumlichkeiten, Kantine mit Speisesaal, Besprechungs- und Tagungsräume und ein rund 4.700 Quadratmeter großes Reparaturzentrum mit Lackiererei, Schweiß- und Gerätereinigungsbereich sowie eine Halle für Einstellarbeiten und großzügige Lagerflächen entstanden. Die neue Niederlassung fungiert seit Anfang Mai 2023 als Zentrale für alle Vertriebs- und Serviceleistungen in den Produktsegmenten Erdbewegungs- und Materialumschlagmaschinen, Turmdrehkrane, Spezialtiefbaumaschinen, Betontechnik sowie Mobil- und Raupenkrane.

„Das kontinuierliche Wachstum unseres Baumaschinenhandels- und Dienstleistungsgeschäftes in Österreich und vor allem der überdurchschnittliche Erfolg mit unserer Produktlinie Radlader, die von der Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH verantwortetet wird, haben es erforderlich gemacht, für die österreichische Vertriebs- und Servicezentrale einen neuen Standort mit erweiterten räumlichen Kapazitäten zu definieren. In Puch sind wir fündig geworden und haben im November 2021 begonnen, auf einer Fläche von über 30.000 Quadratmeter ein neues Hauptquartier zu errichten“, sagte der kaufmännische Geschäftsführer Manfred Santner anlässlich der Eröffnungsfeier. „Nach rund eineinhalbjähriger Bauzeit haben wir die neue Zentrale im Mai 2023 in Betrieb genommen.“

„Durch das Vertrauen unserer Kunden und den täglichen, kundenorientierten Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir uns die marktführende Position unter den österreichischen Baumaschinenhändlern erarbeiten können. Mit der kundenorientierten Grundhaltung und dem gelebten Teamgeist wollen wir unsere Erfolgsgeschichte hier in Puch weiter fortschreiben“, ergänzte sein Geschäftsführungskollege Peter Mayr, als Vertriebsleiter der Liebherr Österreich Vertriebs- und Service GmbH.

Sieben Niederlassungen für effizienten und kundennahen Vertrieb und Service in Österreich

Insgesamt kümmern sich die rund 340 Beschäftigten der Liebherr Österreich Vertriebs- und Service GmbH um die Bedürfnisse von mehr als 5.000 Kundinnen und Kunden im ganzen Land – und dies an sieben Vertriebs- und Kundendienstniederlassungen, darunter in Puch/Urstein, der neuen Zentrale, sowie in Wien, Wels, Peggau, Klagenfurt, Telfs und Rankweil. Knapp die Hälfte aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft sind dabei als Kundendienstmonteure und als Facharbeitende in den Reparaturzentren mit Schwerpunkt auf Service eingesetzt. 140 Mitarbeitende sind direkt am Standort in Puch/Urstein ansässig. So rückt Liebherr in Österreich, einem der wichtigsten Märkte der Firmengruppe in Europa, noch näher an Kunden und Partner.

Quelle: Liebherr