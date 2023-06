Textilrecycling: Boer Group setzt innovative Lösung von trinamiX ein

Die Boer Group, ein internationales Textilrecyclingunternehmen, arbeitet mit der trinamiX GmbH, einem führenden Anbieter von mobilen Spektroskopie-Lösungen, zusammen, um ihre Textilsortierung weiter zu verbessern.

Mit der Einführung der mobilen NIR-Spektroskopie-Lösung von trinamiX in den ersten Sortierzentren in den Niederlanden steigert die Boer Group die Effizienz bei der Identifizierung und Sortierung textiler Materialströme weiter.

Die Boer Group verarbeitet täglich mehr als 400.000 Kilogramm Alttextilien und trennt sie in 350 verschiedene Arten und Qualitäten, um sie wiederzuverwenden oder zu recyceln. In diesem Zusammenhang ist die korrekte Identifizierung von Textilien und Textilmischungen von entscheidender Bedeutung, um sie in sortenreine Abfallströme zu sortieren, die für das optimale Recycling von Textilabfällen zu neuen Textilfasern und -produkten erforderlich sind.

Kurzer Kontakt mit dem Sensor genügt

Um den manuellen Sortierprozess weiter zu verbessern, setzt die Boer Group die mobile NIR-Spektroskopie-Lösung von trinamiX ein. Sie unterstützt die Mitarbeitenden dabei, die gängigsten Textilien und Textilmischungen vor Ort schnell, benutzerfreundlich und zuverlässig zu identifizieren. Basierend auf einer etablierten Analysemethode zur Materialidentifikation erkennt die innovative Plug-and-Play-Lösung schnell die Textilarten. Kurzer Kontakt mit dem Sensor genügt, um das Ergebnis auf einem Smartphone-, Tablet- oder Computerdisplay anzuzeigen.

Die Lösung unterstützt eine breite Palette gängiger Textilqualitäten, die für Bekleidung, Möbel und Haushaltswaren verwendet werden, zum Beispiel Acryl, Baumwolle, Nylon 6/6.6, Polyester, Polypropylen, Seide, Sisal, Viskose und Wolle. Auch Textilien, die aus mehr als einem Material bestehen, können identifiziert werden. Dazu gehören Mischungen auf Basis von Acryl, Baumwolle, Nylon, Polyester, Seide oder Wolle.

An jedem beliebigen Ort und in jeder Prozessphase nutzbar

Ein wesentlicher Vorteil für die Boer Group liegt in der kompakten Bauweise und der intuitiven Handhabung, die eine flexible Integration in bestehende manuelle Sortierprozesse und -infrastrukturen ermöglichen. Von Vor-Ort-Kontrollen mit dem tragbaren Handgerät bis hin zu halbautomatisierten Aufbauten, bei denen Kunden die Lösung in einen Sortiertisch für automatisch ausgelöste Scans integrieren können: trinamiX vereint unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten in einer einzigen vielseitigen Lösung. Auf diese Weise können Kunden die Lösung an jedem beliebigen Ort und in jeder Prozessphase nutzen.

„Wir arbeiten ständig an nachhaltigen Wegen, um Textilrestabfälle auf ein Minimum zu reduzieren und bessere Lösungen zu finden, um Textilien im Kreislauf zu halten“, sagt Rainer Binger, COO der Boer Group. „Mit der Lösung von trinamiX haben wir ein wertvolles Werkzeug gefunden, das zu messbaren Fortschritten bei unseren manuellen Sortieraktivitäten geführt hat.“

„Die Boer Group ist ein großartiges Beispiel dafür, wie ein innovatives Unternehmen langjährige Erfahrung mit neuester Technologie kombiniert. Dies ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer vollständig zirkulären Textilindustrie“, sagt Christian Nitschke, Director IR Sensing & Spectroscopy Solutions Business bei trinamiX. „Wir freuen uns, dass sich die Boer Group für unsere Lösung entschieden hat, um ihre etablierten Sortierprozesse zu ergänzen und die tägliche Arbeit manueller Sortiererinnen und Sortierer zu erleichtern und gleichzeitig zusätzlichen Wert in diesem wichtigen Recyclingschritt zu schaffen.“

Vom 5. bis 6. Juni wird die Lösung am Stand #13 der Boer Group im Rahmen der Circular Textile Days in ’s-Hertogenbosch, Niederlande, präsentiert.

Quelle: trinamiX