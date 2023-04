transport logistic 2023: Sennebogen präsentiert sich als Full-Liner für den Hafenumschlag

Die transport logistic vom 9. bis 12. Mai 2023 in München ist die internationale Fachmesse für die Hafen- und Logistikbranche. Sennebogen informiert am Stand 323 in Halle B4 über sein Produktportfolio für den Hafenumschlag. Dank des modularen Maschinenkonzepts bietet der Hersteller eine große Auswahl an gleichermaßen sparsamen wie kraftvollen Umschlagmaschinen und Hafenkränen.

Die Häfen der Welt sind zentrale Umschlagplätze für globale Warenströme. Mit steigender Nachfrage und Auslastung der Häfen erhöhen sich auch die Ansprüche an die eingesetzten Maschinen, wobei zunehmend sehr spezifische Lösungen gefragt sind. Sei es klassische Hafenkräne, mobile Umschlagmaschinen oder energiesparende Balance-Maschinen: Für sämtliche Herausforderungen im anspruchsvollen Hafenumschlag bietet Sennebogen interessante Lösungen.

Kundenspezifische Hafenumschlagmaschinen der neuesten Generation

Die Sennebogen Umschlagmaschinen der Green Line überzeugen mit zuverlässiger Technik, geringen Betriebskosten und innovativen, kundenspezifischen Konzepten. Erst kürzlich wurde ein weiterer Hafen-Gigant in der nunmehr 6. Maschinengeneration, der 885 G-Serie, mit einem Einsatzgewicht von 320 Tonnen und einer Reichweite von bis zu 38 Metern erfolgreich in den Markt eingeführt.

Insgesamt deckt Sennebogen mit seiner breiten Palette an Umschlagmaschinen – mit Einsatzgewichten von 38 bis 420 Tonnen sowie Reichweiten zwischen 13 und 40 Metern – sämtliche Applikationen im Hafen ab: von Schüttgut- über Stückgut- bis hin zum Containerhandling. Der Kunde kann flexibel zwischen Mobil- und Raupenunterwagen wählen und auch Portallösungen sind individuell umsetzbar. Darüber hinaus sind fast alle Hafenumschlagbagger mit dem energiesparenden Green Hybrid Rekuperationssystem ausgestattet, mit dem die Maschine rund 30 Prozent an Kraftstoff einspart. In der Ausführung mit Elektromotor, die grundsätzlich für alle Umschlagmaschinen der Marke Sennebogen verfügbar ist, lassen sich die Betriebskosten noch um weitere 50 Prozent verringern. Die in der neuesten Maschinengeneration, der G-Serie, komplett überarbeitete Hydraulik erhöht zudem den Wirkungsgrad der Maschinen, sodass nun noch mehr Umschlagleistung bei geringerem Verbrauch erzielt werden kann.

Hafenumschlag mit dem Balance-​Prinzip

Das innovative Konzept der EQ-Balancer Umschlagmaschinen bietet die Grundlage für ein besonders effizientes, produktives und kostengünstiges Logistiksystem am Hafen. Die Ausrüstung der Maschine wird in jeder Arbeitsposition durch das direkt gekoppelte Heckgewicht ausbalanciert, wodurch der Energiebedarf auch bei hohen Traglasten und großen Reichweiten von bis zu 42 Metern geringgehalten werden kann. In Kombination mit einem elektrischen Antrieb können sogar bis zu 75 Prozent der Betriebskosten gegenüber konventionellen, dieselbetriebenen Maschinen gespart werden. Außerdem sind auch hier, gemäß des Sennebogen-Baukastensystems, diverse individuelle Ausstattungsvarianten möglich.

Hafenmobilkrane mit bis zu 90 Tonnen Traglast

Auch Hafenmobilkrane können für eine Vielzahl an Häfen die richtige Lösung sein, weil sie mit ihren Leistungsdaten ein breites Spektrum an Einsätzen abdecken. Das Sennebogen- Portfolio beginnt hier bei kompakten Mobilkranen und reicht bis zum 9300 E, der mit seinem 40-Meter-Arbeitsradius Schiffe bis zur Größenklasse der Post-Panamax abdeckt. Gleichzeitig macht ihn die Traglast von 90 Tonnen bei 20 Metern Radius perfekt geeignet für Schwerlasthübe und den Containerumschlag.

Der beste Arbeitsplatz am Hafen: Die neue Sennebogen Portcab

Die erst kürzlich komplett überarbeitete Großraumkabine Portcab bietet bei allen Hafenmaschinen beste Rundumsicht und Komfort. Ein neues Heiz-Klima-Konzept mit insgesamt 14 im Raum verteilten Luftdüsen sorgt für angenehme Temperaturen und optimale Luftverhältnisse. Großzügige Front und Bodenscheiben aus Sicherheitsglas erlauben einen optimalen Blick in den Schiffsrumpf. Zudem unterstützen Kameras bei der Überwachung der Gefahrenbereiche. Ein ergonomisch optimierter Fahrersitz, der konzentriertes Arbeiten fördert, individuell auf den Fahrer einstellbare Arm- und Fußstützen sowie praktische Stau- und Ablageflächen runden das neue Kabinenkonzept ab. Besonders stabil und sicher geht es mit der Kabine auch in die Höhe, denn eine Vielfalt an flexibel justierbaren Skylift-Kabinenerhöhungen bringen den Fahrer je nach Maschine auf eine Sichthöhe von bis zu 22 Metern. Alle Zugänge zur Kabine und zu den Wartungspunkten am Oberwagen sind dabei sorgfältig durch Haltepunkte und Geländer abgesichert.

