Weltrecyclingtag 2023 – Forum Rezyklat klärt auf

Die Mitglieder des Bündnisses geben mit einer gemeinsamen Informationskampagne Verbrauchern Tipps für das richtige Abfalltrennen.

Am 18. März 2023 jährt sich der Weltrecyclingtag zum fünften Mal. An diesem von der Global Recycling Foundation ins Leben gerufenen Tag soll mit zahlreichen Aktionen weltweit deutlich gemacht werden, welche zentrale Rolle das Recycling für den Ressourcen- und Klimaschutz spielt. Das Forum Rezyklat mit seinen über 60 Mitgliedern aus dem Wertschöpfungskreislauf von Verpackungen schließt sich den Aktionen an. Mit speziell zu diesem Anlass entwickelten Werbemitteln will das Bündnis im Rahmen seiner jährlichen Informationskampagne Verbraucher sensibilisieren, ihre leeren Verpackungen in das jeweils passende Wertstoff-Sammelsystem zurückzuführen: Papier zu Papier, Glas zu Glas und die übrigen Verpackungen in den Gelben Sack bzw. die Gelbe Tonne. Denn die sortenreine Sammlung ist für ein erfolgreiches Recycling maßgeblich. Nur durch sie können die Rohstoffe, die in den Verpackungen stecken, recycelt werden.

Aber wie geht eigentlich richtige Abfalltrennung?

Zum Weltrecyclingtag geben die Partnerunternehmen des Forums ihren Kunden mit konkreten und unterhaltsamen Mülltrenn-Tipps eine Hilfestellung. Sie planen Posts zum Thema unter dem Motto „Lasst uns jeden Tag zum Weltrecyclingtag machen!“. Die insgesamt zwölf Motive dieser rein digitalen Kampagne umfassen sowohl spezifische Inhalte für einzelne Einzelhandelssegmente, wie zum Beispiel Drogerie und Vollsortimenter, als auch generische Aussagen für alle anderen Partner. Mit der Entwicklung der Kampagne beauftragt wurde die Agentur Goodbye Schmidt.

„Getreu dem Motto unseres Bündnisses ‚Gemeinsam recyceln, gemeinsam Werte schaffen‘ wollen wir auch mit dieser Aktion zusammen einen wertvollen Beitrag für ein besseres Wiederverwerten von Verpackungen und damit für mehr Umwelt- sowie Klimaschutz leisten“, erklärt Sebastian Bayer, Sprecher des Lenkungsteams des Forum Rezyklat und Mitglied der Geschäftsführung von dm-drogerie markt. „Mit den einheitlichen, unterhaltsamen Motiven der Kampagne können wir einen hohen Wiedererkennungswert und mehr Aufmerksamkeit für dieses wichtige Thema erreichen.“

Im Rahmen seiner Informationskampagne 2023 plant das Forum Rezyklat neben der Aktion zum Weltrecyclingtag weitere Maßnahmen für Verbraucher zum Klima- und Umweltschutz.

Quelle: Forum Rezyklat

