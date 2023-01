revalyu baut Werk für industrielles PET-Recycling in den USA

Der Standort der neuen Anlage liegt in Statesboro, Georgia. Der Spatenstich soll in der ersten Jahreshälfte 2023 erfolgen. Die Inbetriebnahme ist im Laufe des Jahres 2024 geplant.

revalyu kündigt zudem an, auf dem 175.000 Quadratmeter großen Grundstück etwa 70 Mitarbeitende beschäftigen zu wollen. Nach Abschluss der ersten Phase soll die Anlage täglich mehr als 100 Tonnen gebrauchte PET-Abfälle (Polyester) recyceln und zu nachhaltigen PET-Polymeren (Estern) und rPET- Chips verarbeiten können. Mit dem weiteren Ausbau des Werks sollen 200 Tonnen möglich sein. Bis 2026 wird eine Recyclingkapazität von mehr als 1.000 Tonnen pro Tag angestrebt.

Zum Einsatz kommt eine von revalyu kommerzialisierte chemische Recyclingtechnologie. Bereits über sechs Milliarden Flaschen hat das Unternehmen den Angaben nach damit recycelt. Verunreinigungen könnten effizient extrahiert und recyceltes PET von höchster Reinheit hergestellt werden. Das Verfahren verbrauche 91 Prozent weniger Energie und 67 Prozent weniger Wasser als herkömmliche Verfahren zur Herstellung von Polyester, sagt revalyu.

Die Anwendung beim Kunden habe gezeigt, dass das von revalyu recycelte PET aus Plastikflaschen qualitativ gleichwertig gegenüber neuem PET auf Basis von Petrochemie sei und als direkter Ersatz verwendet werden könne. Nach der Umwandlung in hochwertiges recyceltes PET in Form von rPET- Chips, ließe sich dieses zur Herstellung von PET-Produkten aller Art verwenden. Derzeit werde es hauptsächlich in der Textilindustrie für Stoffe in den Bereichen Fashion, Outdoor, Automobil, Möbel oder für technische Textilien genutzt.

