Secondhand-Kleidung: Studie kürt Finnland zum nachhaltigsten Land Europas

Das britische Tochterunternehmen des US-amerikanischen Gutschein-Portals Saving.com, Savoo, hat die 30 bevölkerungsreichsten Länder Europas untersucht, um herauszufinden, welche die nachhaltigsten Nationen und die beliebtesten Secondhand-Marken sind.

Das Interesse an Nachhaltigkeit und einem umweltfreundlichen Lebensstil ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Secondhand-Kleidung oder das Reduzieren der Verwendung von Plastikverpackungen ist für viele Kunden ein Weg, um Nachhaltigkeit im Alltag zu praktizieren. Darum hat Savoo analysiert, welche Länder am nachhaltigsten sind. Das Unternehmen hat dazu die 30 bevölkerungsreichsten Länder Europas basierend auf folgenden Kriterien untersucht: Sustainable Development Report (SDG Index), Recyclingquote, Konsum-Fußabdruck*, Textil-, Haushalts- und Lebensmittelabfall sowie die Anzahl von Antiquitätenläden, Floh- und Straßenmärkten laut TripAdvisor.

Das beste Land für nachhaltige Kaufgewohnheiten

Finnland ist Europas nachhaltigstes Land und steht mit 86,51 von 100 möglichen Punkten ganz oben auf der Liste des Sustainable Development Report, welcher alle 193 UN-Mitgliedstaaten miteinander vergleicht. Das Land hat in den letzten zehn Jahren seinen Konsum-Fußabdruck* um 20,37 Prozent reduziert. Das ist der vierthöchste Wert im europäischen Vergleich hinter Italien (26,03 %), Schweden (21,99 %) und Griechenland (20,75 %). Allerdings hängt Finnland im Bereich Antiquitätenläden, Floh- und Straßenmärkte zurück. Hier gibt es lediglich 53 bei einer Gesamtbevölkerung von 5.540.720.

Dänemark belegt den zweiten Platz und hat seinen Konsum-Fußabdruck zwischen 2010 und 2020 um 14,26 Prozent reduziert. Es folgt Slowenien an dritter Stelle. Bei 34 Kilogramm Haushaltsmüll pro Person pro Jahr produziert das Land am wenigsten von allen untersuchten Ländern. Deutschland befindet sich im europäischen Vergleich auf dem zehnten Platz. Obwohl die Bundesrepublik die höchste Recyclingquote aller untersuchten Länder hat (67,1 %), hat sie ihren Konsum-Fußabdruck zwischen 2010 und 2020 um 1,91 Prozent erhöht.

Zara die beliebteste Marke auf Secondhand-Plattformen

Auch Verkaufsplattformen für Kleidung haben in den letzten Jahren an Beliebtheit gewonnen. Savoo hat die Anzahl an Angeboten der Top 30 Marken auf vier Secondhand-Verkaufsplattformen analysiert, um herauszufinden, welche Marken bei den Kunden am beliebtesten sind.

Die Untersuchung zeigt, dass Zara insgesamt die beliebteste Secondhand-Marke auf den populären Secondhand-Plattformen Depop, eBay, Vestiaire Collective und ASOS Marketplace ist. Interessanterweise hat Depop mit 439.696 die größte Auswahl an Zara-Produkten. Nike belegt den zweiten Platz, knapp hinter Zara, mit über 7.447 gelisteten Secondhand-Produkten auf ASOS Marketplace. An dritter Stelle kommt die beliebte Sportmarke adidas, mit insgesamt 467.022 Produkten auf allen vier Plattformen. Die Fast-Fashion-Marke H&M folgt auf Platz vier. Aktuell gibt es 238.677 verfügbare Produkte auf Depop und somit ist H&M die fünftbeliebteste Secondhand-Marke auf der App. An fünfter Stelle im Gesamt-Ranking steht die amerikanische Unterwäschemarke Victoria’s Secret mit insgesamt 372.291 Angeboten auf allen vier Plattformen.

Tipps, die der Fast-Fashion-Sucht ein Ende bereiten

Nachhaltiger einzukaufen, hat einen großen Einfluss auf unseren Planeten und muss auch gar nicht teuer sein. Das sind Savoos Tipps, um der Fast-Fashion-Sucht ein Ende zu bereiten:

30-Mal-Tragen als Maßstab nutzen. Wer sich ein neues Kleidungsstück kaufen möchte, sollte sich genau überlegen, ob es wirklich 30 Mal getragen wird, bevor es entsorgt wird.

Neue Kleidung muss nicht neu sein. Auf Verkaufsplattformen wie Vinted kann Kleidung für einen guten Preis und gute Qualität ersteigert werden. Zudem kann bei einem besonderen Anlass auch ein Kleiderverleih in Betracht gezogen werden, anstatt etwas neu zu kaufen.

Man sollte lernen, Kleidung zu reparieren. Ist der erste Gedanke bei einem Loch im Pullover, diesen wegzuschmeißen und einen neuen zu kaufen? Warum nicht selber Hand anlegen? Auf YouTube sind viele Tutorials zu finden und, wenn Hilfe benötigt wird, kann man sich auch an einen Schneider wenden.

Ed Fleming, Managing Director, kommentiert die Ergebnisse folgendermaßen: „Die Bedeutung von Nachhaltigkeit nimmt immer weiter zu, da die Verbraucher sich des ökologischen Fußabdruckes immer bewusster werden. Von der Lebensmittelverschwendung bis zum Kauf von Secondhand-Kleidung sind sich Verbraucher nicht nur des Schutzes der Umwelt bewusst, sondern suchen angesichts der Lebenshaltungskosten-Krise auch nach Möglichkeiten, durch Nachhaltigkeit Geld zu sparen. Es ist großartig, zu sehen, dass sich Käufer bemühen, umweltfreundlicher zu werden, gleichzeitig gut auszusehen und dabei weniger zu verschwenden. Nachhaltigkeit verändert weiterhin die Art und Weise, wie wir einkaufen, und die Verbraucher äußern immer deutlicher, was sie von einer Marke erwarten.”

Die vollständige Studie ist hier zu finden.

Methodik:

Um zu ermitteln, welche Länder am nachhaltigsten sind, hat Savoo 30 Länder anhand von acht Kriterien miteinander verglichen. Diese beinhalten den Sustainable Development Report, die Recyclingquote, den Konsum-Fußabdruck, die Anzahl der Flohmärkte und die Anzahl an Textil-, Haushalts- und Lebensmittelabfällen. Die Länder wurden zu jedem Kriterium bewertet und in eine Rangfolge gebracht. In der Bewertung waren pro Kriterium maximal zehn Punkte zu erreichen. Diese Punktzahlen wurden zusammengerechnet, um einen Index zu erstellen und herauszufinden, welche Länder am nachhaltigsten sind.

Die Studie untersuchte ebenfalls die Google-Suchanfragen, die mit dem Thema Nachhaltigkeit in Verbindung stehen. Um herauszufinden, welche Marken bei Secondhand-Käufen besonders beliebt sind, hat Savoo die Anzahl an Angeboten von 30 beliebten Marken auf vier verschiedenen Secondhand-Plattformen (Depop, ASOS Marketplace, Ebay und Vestiaire Collective) miteinander verglichen. Die Marken wurden zu einzelnen Kriterien bewertet, in eine Rangfolge gebracht und konnten in der Bewertung bis zu zehn Punkte holen.

*Der Konsum-Fußabdruck eines Landes bezieht sich auf die Größe der Fläche, die für die Produktion der verbrauchten Materialien benötigt wird, zusammen mit der Fläche, welche für die Abfälle benötigt wird.

Quelle: Savoo

