Phosphor im Fokus des nächsten „Runden Tisches“

Circular Table Talk “Unlocking Circularity: The Crucial Role of Governments”.

Zur Sonderfolge der Ragn-Sells Sendereihe „Circular Table Talks“, aus der schwedischen Botschaft in Berlin, steht die Rückgewinnung von kritischen Nährstoffen wie Phosphor und Stickstoff aus Abfallströmen im Fokus. Eingeladen sind unter anderem der schwedische Botschafter in Deutschland, Per Thöresson, der CEO von EasyMining, Jan Svärd, und der Geschäftsführer von Easymining Germany, Christian Kabbe. Die Sendung wird am Dienstag, 24. Januar 2023 ausgestrahlt.

Ohne Nährstoffe wie Phosphor und Stickstoff würde die weltweite landwirtschaftliche Produktion um die Hälfte zurückgehen. Abwasser aus Haushalten und Industrie enthält große Mengen an Phosphor und Stickstoff, was heute eher ein Problem als ein Vorteil ist. Und das, obwohl Phosphor, der von der EU als kritischer Rohstoff eingestuft wird, aus dem Klärschlamm rückgewonnen und in den Kreislauf rückgeführt werden kann. Ebenso kann Stickstoff aus Abwasserströmen rückgewonnen und zur Herstellung von Düngemitteln verwendet werden, wodurch die heutige treibhausgasintensive Produktion ersetzt wird.

Diese bahnbrechenden Möglichkeiten in der Kreislaufwirtschaft werden zusammen mit Podiumsdiskussionen im Mittelpunkt des nächsten Runden Tisches mit dem Thema „Unlocking Circularity: The Crucial Role of Governments“ stehen, der am Dienstag, den 24. Januar aus der schwedischen Botschaft in Berlin übertragen wird. Die Eröffnungsrede wird von Per Thöresson, dem schwedischen Botschafter in Deutschland gehalten.

Interessierte Teilnehmende registrieren sich kostenlos unter: Link

Circular Table Talks ist eine Serie, die von dem Umweltunternehmen Ragn-Sells und WeDontHaveTime veranstaltet wird. In den Episoden werden Ideen aufgezeigt, die das Potenzial haben, den Menschen und dem Planeten zu nutzen und eine grüne Wirtschaft auf lokaler und globaler Ebene aufzubauen. „Wir bringen Experten für die Kreislaufwirtschaft zusammen, zeigen Beispiele für Projekte, bei denen dies in der Praxis angewandt wird, und hinterfragen vorgefasste Dogmen darüber, was Abfall ist und was nicht.“

Quelle: Ragn-Sells