Additive Fertigung von Metallen – Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung neuer Produkte

Fachkurs: 15. März 2023, 9.00 bis 17.00 Uhr, Empa-Akademie, Dübendorf/Schweiz

Die additive Fertigung von Metallen hat in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen und wird längst nicht mehr nur zur Herstellung von Prototypen verwendet. Sie bietet einen bisher nicht gekannten Grad an Gestaltungsmöglichkeiten bei der Entwicklung von neuen Produkten.

Die Mechanismen, die den additiven Fertigungsprozessen von Metallen zugrunde liegen, sind jedoch komplex. Um die Bauteile optimal zu gestalten und die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten realistisch einschätzen zu können, bedarf es einer genauen Kenntnis des Einflusses von Werkstoff und Prozessparametern auf die Materialeigenschaften. Dieser Kurs setzt genau an dieser Stelle an. Ziel ist es, den Teilnehmenden einen Überblick über die Prozesskette der metallverarbeitenden additiven Fertigungsverfahren zu geben, den Einfluss unterschiedlicher Prozessschritte auf die Materialeigenschaften zu erläutern sowie über die Möglichkeiten und Grenzen bei der additiven Fertigung von Metallen zu informieren.

Zielpublikum: IngenieurInnen, TechnikerInnen, KonstrukteurInnen und alle anderen Personen, die sich mit der additiven Fertigung von Metallen in der Produktentwicklung, Fertigung oder Qualitätssicherung beschäftigen.

Kursinhalt

Überblick additive Fertigungsverfahren von Metallen (Pulverbettverfahren, Pulver-Düse-Verfahren, sonstige Verfahren)

Pulverherstellung und -eigenschaften mit Fokus auf additive Fertigung

Additive Fertigung von Al-, Ti-, Ni-Legierungen und Stählen

Thermische und mechanische Nachbehandlungsmethoden

Eigenschaften additiv gefertigter Bauteile

Referent: Dr. Christian Leinenbach, Materialwissenschaftler und Leiter der Gruppe „Alloy Design for Advanced Processing Technologies“ an der Empa. Leinenbach arbeitet seit 2011 auf dem Gebiet der additiven Fertigung von Metallen und beschäftigt sich in seinen Forschungsarbeiten hauptsächlich mit der Entwicklung und Optimierung von neuen Legierungen und Kompositwerkstoffen für die additive Fertigung.

Anmeldeschluss ist der 1. März 2023. Weitere Informationen unter: https://events.empa.ch

