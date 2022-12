Der Online-Adventskalender des Blauen Engel geht wieder an den Start

Die Weihnachtszeit ist die konsumreichste Zeit des Jahres und als solche die perfekte Gelegenheit für den Blauen Engel, um auf die große Produktvielfalt nachhaltiger Alternativen aufmerksam zu machen.

Vom 1. bis zum 24. Dezember verlost der Blaue Engel deshalb mit dem Umweltzeichen gekennzeichnete Produkte in seinem Online-Adventskalender.

24 nachhaltige Alternativen – von 20.000

Beim Geschenkekauf spielen viele Überlegungen eine Rolle: Die zu beschenkende Person sollte sich darüber freuen, Geschenke sollten schön oder auch praktisch sein und den eigenen Geldbeutel am besten nicht zu sehr belasten. Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte stehen für viele Verbraucher*innen dabei oft hinten an. Dass sich das vorweihnachtliche Ritual des Geschenkekaufs und ein bewusster Konsum nicht ausschließen müssen, beweist auch in diesem Jahr wieder der Online-Adventskalender des Umweltzeichens Blauer Engel. Das Umweltzeichen zeichnet mehr als 20.000 Produkte in annährend 100 Produktgruppen aus. Eine kleine Auswahl dieser umweltschonenden Produkte macht der Online-Adventskalender sichtbar – mit 24 verschiedenen Überraschungen, die hinter den Online-Türchen verlost werden.

Orientierung beim umweltbewussten Konsum – auch zu Weihnachten

Die Verlosung wird über die Social-Media-Kanäle des Blauen Engels beworben und begleitet von weiteren Informationen rund um die Produkte und die Kriterien, die diese als umweltschonend auszeichnen. Denn vielen Verbraucher*innen ist oft nicht bekannt, worauf sie achten sollen, wenn sie umweltbewusst konsumieren möchten. So hält der Adventskalender des Umweltzeichens Blauer Engel für die Gewinner*innen nicht nur nachhaltige Geschenke bereit, sondern hilft den Verbraucher*innen auch, ihr Auge für nachhaltigen Konsum zu trainieren. Entsprechend sollten sich die Teilnehmenden auch bei jedem Türchen fragen, ob sie die Produkte wirklich brauchen.

Den Adventskalender ist ab sofort auf der Website des Blauen Engel zu finden.

Quelle: Blauer Engel/UBA