Flexible Kunststoffverpackungen: Industriepartnerschaft startet Recyclingprojekt

Die Organisationen Circular Economy for Flexible Packaging (Ceflex) und Alliance to End Plastic Waste haben mit Unterstützung der Beratungsunternehmen Roland Berger und HTP Engineering eine Zusammenarbeit angekündigt, um eine Lösung im kommerziellen Maßstab für schwer zu recycelnde flexible Kunststoffe aus Haushaltsabfällen zu präsentieren.

Das ValueFlex-Modell, das auf einem von Ceflex entwickelten Konzept basiert, verbindet moderne Sortierung mit hochwertiger Verarbeitung in einem modularen und flexiblen Ansatz, um den Wert von flexiblen Kunststoffverpackungsabfällen zu maximieren.

Flexible Verpackungen sind eine der am schnellsten wachsenden Kunststoffverpackungskategorien, jedoch sind die Recyclingraten weiterhin sehr niedrig. Das werkstoffliche Recycling ist aufgrund des geringen Gewichts, der Komplexität und der häufigen Lebensmittelverunreinigung dieser Materialien eine Herausforderung. Bisher beschränken sich die Lösungen im Allgemeinen auf die Verarbeitung von Material, das durch die getrennte Sammlung von Kunststoffbeuteln und -folien für die Produktauslieferung in den Lieferketten des Einzelhandels und der Industrie zurückgewonnen wird. In Ländern ohne angemessene Abfallbewirtschaftungsinfrastruktur machen flexible Kunststoffverpackungen einen unverhältnismäßig großen Anteil des in die Umwelt gelangenden und dort anfallenden Abfalls aus.

Nachdem das ValueFlex-Konzept für das Recycling von flexiblen Kunststoffabfällen nach dem Verbrauch in umfangreichen halbindustriellen Versuchen erprobt wurde, geht das Projekt nun in die nächste Entwicklungsphase über, um die Lösung im kommerziellen Maßstab zu demonstrieren. Um dies zu erreichen, rufen die Alliance to End Plastic Waste und Ceflex zur Interessensbekundung für die Entwicklung einer ValueFlex-Anlage der ersten Generation mit einer jährlichen Verarbeitungskapazität von 50.000 Tonnen auf. Die Anlage wird in Europa errichtet und soll bis 2025 in Betrieb genommen werden.

Laut der von Roland Berger durchgeführten Vorstudie zur Machbarkeit wird die Lösung einen wichtigen Beitrag zur Deckung der Marktnachfrage nach hochwertigen Post-Consumer-Rezyklaten aus dem werkstofflichen Recycling und zur Bereitstellung zweckmäßiger Ausgangsstoffe für das chemische Recycling leisten. Die Studie zeigt außerdem ein positives Geschäftsszenario auf, das weitere Investitionen in Sortier- und Recyclinglösungen für flexible Verpackungen anregen dürfte. Diese erste kommerzielle Umsetzung wird als Vorlage für weitere Anwendungen dienen.

„Flexible Kunststoffverpackungen sind eine der anspruchsvollsten Arten von Materialien, die verarbeitet und recycelt werden müssen, und es ist dringend erforderlich, Lösungen in diesem Bereich zu beschleunigen“, sagt Nicholas Kolesch, Vizepräsident Projects bei der Alliance. „Das ValueFlex-Konzept hat ein enormes Potenzial, eine Kreislaufwirtschaft für Kunststoffabfälle zu unterstützen, indem es das Recycling von flexiblen Verpackungsabfällen aus Haushalten in großem Maßstab ermöglicht und die wachsende Nachfrage nach qualitativ hochwertigem Post-Consumer-Rezyklat befriedigt.“

Mit der Unterstützung des ValueFlex-Konzepts zeigt die Alliance ihr Engagement bei der Entwicklung und Risikominimierung von Lösungsansätzen für akute Probleme, die dann von der Industrie skaliert und weltweit eingesetzt werden können. „Indem wir den Wert und die Flexibilität von Sortier- und Recyclingverfahren für flexible Verpackungen auf Polyolefinbasis verbessern, können wir die Marktnachfrage nach hochwertigen Post-Consumer-Rezyklaten aus dem mechanischen Recycling und nach Rohstoffen für das chemische Recycling unterstützen“, sagt Martyn Tickner, Chief Advisor for Circular Solutions bei der Alliance.

„Heute legen wir einen neuen technischen und betrieblichen Lösungsvorschlag vor und starten einen Aufruf zur Interessenbekundung für Investoren und Partner, um eine ValueFlex-Anlage der ersten Generation im kommerziellen Maßstab zu bauen und zu betreiben. Die Projektpartner werden mit den ausgewählten Bewerbern zusammenarbeiten und ihnen ihr Fachwissen und ihre Unterstützung anbieten, um das Projekt zu verwirklichen“, erklärt Dana Mosora, Workstream Consultant bei Ceflex.

Das Bewerbungsfenster für Interessenten öffnete am 1. November. Für weitere Informationen hier klicken.

Quelle: APCO Worldwide