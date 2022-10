K 2022 in Düsseldorf: Keine Zukunft ohne Kunststoff

So variabel das Material selbst ist, so unterschiedlich sind die Meinungen dazu. Dem Einen erscheint Kunststoff als der Heilsbringer – beim Leichtbau im Mobilitätssektor etwa, oder bei medizinischen Einwegprodukten. Dem Anderen ist Plastik ein Gräuel, gehört nach Möglichkeit so weit wie möglich durch nachhaltigere Materialien ersetzt.

Die Wahrheit liegt wie immer irgendwo dazwischen – auf der weltgrößten Industrieschau zum Thema Kunststoff und Kunststoffmaschinen, der K 2022 in Düsseldorf, setzt die Branche voll auf Wiederverwertung und Kreislaufwirtschaft. Technisch ist das sehr gut möglich – der Handlungsbedarf liegt eher woanders.

www.k-online.de

Quelle: Mhoch4 GmbH & Co. KG